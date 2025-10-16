Previo al calor y la lluvia, cómo va a estar este viernes en Neuquén y Río Negro: qué pasa con el viento
Te contamos qué dice el pronóstico del tiempo en el Alto Valle, cordillera y la costa atlántica.
El pronóstico extendido adelantó que se acerca un fin de semana en Neuquén y Río Negro marcado por el calor, fuertes ráfagas y hasta posibles lluvias intensas. Antes del ingreso de aire «subtropical», cómo va a estar este viernes en el Alto Valle, cordillera y la costa atlántica.
La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) pronosticó un 17 de octubre soleado en Neuquén capital y Cipolletti, con una máxima de 22°C y leve presencia del viento proveniente del este.
Por la noche la mínima será de 2°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el noreste y también bajará su intensidad.
En General Roca y alrededores se espera para mañana un día soleado, con máxima de 22°C y una brisa desde el este.
Por la noche la mínima será de 5°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el noreste e incrementará su incidencia, con ráfagas superiores a los 40 km/h.
Cómo va a estar en la cordillera este viernes
En Bariloche se aguarda un viernes despejado, con una máxima de 16°C y una leve brisa desde el sudoeste.
Por la noche habrá heladas y la mínima será de -1°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el nororeste.
En San Martín de los Andes se espera una tarde soleada, con una máxima de 14°C y con una leve brisa desde el sur. Por la noche la mínima será de -2°C, mientras que el viento surcará sutilmente desde el sudeste.
Qué pasa en Viedma este viernes
En la costa atlántica de Río Negro se aguarda una jornada soleada, con una máxima de casi 20°C y poca presencia del viento proveniente del sur.
Por la noche la mínima será de -1°C, mientras que el viento tendrá mayor incidencia desde el noreste, con ráfagas de casi 30 km/h.
Comentarios