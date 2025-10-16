Previo al calor y la lluvia, cómo va a estar este viernes en Neuquén y Río Negro: qué pasa con el viento

El pronóstico extendido adelantó que se acerca un fin de semana en Neuquén y Río Negro marcado por el calor, fuertes ráfagas y hasta posibles lluvias intensas. Antes del ingreso de aire «subtropical», cómo va a estar este viernes en el Alto Valle, cordillera y la costa atlántica.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) pronosticó un 17 de octubre soleado en Neuquén capital y Cipolletti, con una máxima de 22°C y leve presencia del viento proveniente del este.

Por la noche la mínima será de 2°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el noreste y también bajará su intensidad.

Fuente: AIC.

En General Roca y alrededores se espera para mañana un día soleado, con máxima de 22°C y una brisa desde el este.

Por la noche la mínima será de 5°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el noreste e incrementará su incidencia, con ráfagas superiores a los 40 km/h.

Fuente: AIC.

Cómo va a estar en la cordillera este viernes

En Bariloche se aguarda un viernes despejado, con una máxima de 16°C y una leve brisa desde el sudoeste.

Por la noche habrá heladas y la mínima será de -1°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el nororeste.

Fuente: AIC.

En San Martín de los Andes se espera una tarde soleada, con una máxima de 14°C y con una leve brisa desde el sur. Por la noche la mínima será de -2°C, mientras que el viento surcará sutilmente desde el sudeste.

Fuente: AIC.

Qué pasa en Viedma este viernes

En la costa atlántica de Río Negro se aguarda una jornada soleada, con una máxima de casi 20°C y poca presencia del viento proveniente del sur.

Por la noche la mínima será de -1°C, mientras que el viento tendrá mayor incidencia desde el noreste, con ráfagas de casi 30 km/h.