Regresa el aire «subtropical» a Neuquén y Río Negro: calor, viento y lluvia, el combo climático de este fin de semana

El pronóstico extendido adelantó que se acerca un fin de semana marcado por el regreso del aire «subtropical» a Neuquén y Río Negro que provocará cambios en el clima. En ese sentido se prevén días de calor, viento y hasta posibles lluvias intensas en las distintas regiones.

De cara al fin de semana, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que a partir del viernes persistirá el tiempo bueno con jornadas de «mañanas frescas y tardes templadas a cálidas».

Además se hará sentir un ascenso de la temperatura, esto como respuesta al ingreso de aire del norte subtropical. Este fenómeno se trata de una masa de aire que se origina en las regiones subtropicales y sus principales efectos al desplazarse son llevar calor y, a menudo, humedad a las regiones que alcanza por lo que el organismo resaltó que el sábado se instalará el calor alternado con periodos cálidos y lluvias, sobre todo en la cordillera.

El clima del fin de semana por región

Para la zona del Alto Valle de Neuquén y Río Negro, las condiciones serán las siguientes:

Viernes 17 de octubre: temperaturas de entre 22°C y 2°C. Viento de 33 km/h.

Sábado 18 de octubre: temperaturas de entre 29°C y 11°C. Viento de 73 km/h.

Domingo 19 de octubre: temperaturas de entre 32°C y 7°C. Viento de 47 km/h. Probabildad de tormenta eléctrica.

Para la región de las cordillera de Neuquén y Río Negro:

Viernes 17 de octubre: temperaturas de entre 14°C y -2°C . Viento leve y cielo despejado.

Sábado 18 de octubre: temperaturas de entre 19°C y 1°C. Viento leve y cielo parcialmente nublado con posibilidad de precipitaciones.

Domingo 19 de octubre: temperaturas de entre 17°C y -3°C. Viento con ráfagas de hasta 47 km/h. Cielo parcialmente nublado.

Norte neuquino:

Viernes 17 de octubre: temperaturas de entre 16°C y 0°C . Viento leve.

Sábado 18 de octubre: temperaturas de entre 21°C y 6°C. Viento leve.

Domingo 19 de octubre: temperaturas de entre 24°C y 4°C. Viento de 45 km/h

Costa de Río Negro: