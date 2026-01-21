Primera muerte por gripe H3N2 en Argentina: la víctima, un hombre de 74 años en Mendoza

El Ministerio de Salud provincial informó que tenía comorbilidades y estaba internado desde diciembre. Foto: gentileza.

Un hombre de 74 años murió en Mendoza por gripe A H3N2 y se convirtió en la primera víctima fatal confirmada en el país por esta variante de influenza A. El paciente estaba internado desde diciembre en terapia intensiva y presentaba enfermedades preexistentes que agravaron su cuadro.

Muerte por influenza A H3N2 en Mendoza: los detalles del caso

La información fue difundida por el Ministerio de Salud de Mendoza, que dio a conocer el fallecimiento ocurrido este martes. Según publicó TN, el hombre era un argentino radicado en España que había viajado para pasar las fiestas de fin de año con su familia.

El caso se confirmó de manera oficial el viernes 2 de enero, 16 días después de la internación. Según informó el Hospital Carrillo al diario Los Andes, el paciente presentó fiebre a las 48 horas de su llegada a la provincia y fue derivado al Hospital Central.

Luego fue trasladado a un centro asistencial de Las Heras, donde permaneció aislado en terapia intensiva. Durante la internación cursó neumonía, fiebre persistente, dificultades respiratorias y dolores corporales, con una evolución clínica desfavorable.

Desde la cartera sanitaria provincial indicaron que recibió asistencia inmediata y cuidados permanentes. El estado de salud fue delicado durante todo el período de internación, debido a múltiples enfermedades preexistentes.

Reporte nacional sobre gripe H3N2 y casos confirmados en el país

El Boletín Epidemiológico Nacional confirmó esta semana 28 casos de influenza A H3N2 subclado K en 14 provincias. La mayoría de los contagios se registró en personas mayores de 60 años y en menores de 10.

Baja tasa de vacunación contra la gripe en Argentina. Foto: archivo.

Casi la mitad de los pacientes requirió internación y solo el 21% contaba con vacunación previa contra la gripe. Las provincias con casos confirmados son Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

El fallecimiento ocurrido en Mendoza fue el primer deceso atribuido a gripe A H3N2 en la Argentina. Las autoridades sanitarias mantienen el monitoreo de la circulación viral y el seguimiento de nuevos casos detectados.