Río Negro: tres casos de la súper gripe H3N2 ya se detectaron en Bariloche  

En la última semana, el Ministerio de Salud de Nación confirmó 28 casos de influenza A (H3N2), de la variante K en 14 provincias, según el Boletín Epidemiológico Nacional. Tres de esos casos corresponden a Río Negro y se registraron en el Hospital Ramón Carrillo de Bariloche a comienzos de enero.

«El hombre de más de 45 años había llegado de España, trajo el virus y contagió a otros dos integrantes de su familia que viven en Argentina«, indicó Víctor Parodi, director del hospital de Bariloche.

El hombre se presentó en la guardia de un centro de salud privado con un cuadro febril y dolor muscular, pero ante la sospecha de gripe A se lo derivó al hospital público que dispone de un equipo de PCR para determinar tipo de gripe.

«Como estamos en un nivel de alerta y vigilancia y, este paciente venía del hemisferio norte que es donde está circulando el virus, se procedió a hisoparlo. Pero no es una gripe diferente a la que tuvimos el año pasado: gripe H3N2, pero de la variante K», advirtió Parodi al tiempo que señaló que el monitoreo tiene como fin evaluar la situación al comienzo del otoño. Sucede que esta variante provocó récords de hospitalizaciones y presión sobre los sistemas sanitarios de Europa y América del Norte.

De los casos detectados hasta ahora en Argentina, la mayoría se produjo en personas mayores de 60 años y menores de 10, casi la mitad de los afectados requirió internación y solo el 21% estaba vacunado. Un hombre de 74 años murió en Mendoza, donde confirmaron que tenía enfermedades previas.

«Una vez confirmado el diagnóstico de este español, se le dio el proceso evolutivo de una gripe sin complicaciones y se cerró el caso. Como dos integrantes de su familia tenía los mismos síntomas, también se evaluaron y arrojaron la misma variante«, aseguró el médico.

Dijo que no sorprende que el caso haya llegado a Bariloche ya que «es una zona de mucho tránsito, por eso nuestros niveles de vigilancia se incrementan».