Un gigante de los supermercados en Uruguay quiere comprar Carrefour: la lista de interesados crece día a día
Carrefour avanza con su venta y los interesados en comprar sus supermercados crecen. Desde tiendas de tecnología hasta creadores de alfajores.
Carrefour avanza con la venta de sus supermercados en Argentina y día a día aparecen nuevos compradores interesados en adquirir las cientos de sucursales. Ahora, un gigante de los supermercados en Uruguay busca ser el elegido. Mirá.
Se trata de la cadena de Klaff Realty LP, un grupo estadounidense que es hoy propietario de Tienda Inglesa. La empresa tiene una amplia experiencia en el sector de los supermercados en Estados Unidos y llegó a Latinoamérica en 2016.
«La cadena uruguaya cuenta con cerca de 100 sucursales (entre tiendas propias, los supermercados Red EXpres y farmacias), unos 4.000 trabajadores y una facturación anual estimada en US$ 750 millones», indica La Nación.
La lista de los interesados en adquirir Carrefour, tras su puesta en venta en Argentina
Los interesados en esta oportunidad de negocio, que podría ubicarse por encima de los 900 millones de dólares, serían varios jugadores conocidos:
- Decathlon: con participación en 80 países, fue una de las mencionadas por Página 12.
- Inverlat: por ser propietario de la cadena de alfajores y helados Havanna, pero que también controla varias empresas en los sectores de energía y retail.
- La Anónima: de la familia Braun.
- El grupo GDN de Francisco de Narváez
- Mercado Libre.
- Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático (Cedeapsa)
- Newsan: inició su trayectoria como fabricante de electrónicos en Tierra del Fuego, se ha consolidado como un actor clave con cuatro unidades de negocio: electrodomésticos, movilidad urbana, exportación de alimentos y consumo masivo.
