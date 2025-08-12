Un gigante de los supermercados en Uruguay quiere comprar Carrefour: la lista de interesados crece día a día

Carrefour avanza con la venta de sus supermercados en Argentina y día a día aparecen nuevos compradores interesados en adquirir las cientos de sucursales. Ahora, un gigante de los supermercados en Uruguay busca ser el elegido. Mirá.

Se trata de la cadena de Klaff Realty LP, un grupo estadounidense que es hoy propietario de Tienda Inglesa. La empresa tiene una amplia experiencia en el sector de los supermercados en Estados Unidos y llegó a Latinoamérica en 2016.

«La cadena uruguaya cuenta con cerca de 100 sucursales (entre tiendas propias, los supermercados Red EXpres y farmacias), unos 4.000 trabajadores y una facturación anual estimada en US$ 750 millones», indica La Nación.

La lista de los interesados en adquirir Carrefour, tras su puesta en venta en Argentina

Los interesados en esta oportunidad de negocio, que podría ubicarse por encima de los 900 millones de dólares, serían varios jugadores conocidos:

Decathlon : con participación en 80 países, fue una de las mencionadas por Página 12.

: con participación en 80 países, fue una de las mencionadas por Página 12. Inverlat : por ser propietario de la cadena de alfajores y helados Havanna , pero que también controla varias empresas en los sectores de energía y retail.

: por ser propietario de la cadena de alfajores y helados , pero que también controla varias La Anónima: de la familia Braun.

de la familia Braun. El grupo GDN de Francisco de Narváez

Mercado Libre.

Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático (Cedeapsa)