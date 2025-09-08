Chau chau a Carrefour: los motivos por los que la cadena de supermercados francesa deja Argentina

Hace semanas se conoció la decisión que tomó la cadena de supermercados Carrefour de vender sus más de 700 supermercados a lo largo y ancho del país. La lista de interesados en comprar este gigante son muchos, algunos pican en punta como Grupo De Narváez, pero el motivo de su venta genera intriga.

Como parte de su nueva estrategia, la gigante francesa se retira para enfocarse en mercados más estables y rentables, como Francia y España. Con esta medida, busca mejorar la eficiencia operativa y sus márgenes.

A diferencia de los mercados europeos, la operación en Argentina necesita una gran inversión de capital y gestión debido al consumo inestable, la alta inflación y los constantes cambios en las regulaciones.

Además, el año pasado, la empresa tuvo pérdidas de 220 millones de dólares en sus 680 tiendas por la caída del consumo y la inflación, lo que demuestra que Argentina ya no es un país atractivo para las multinacionales.

La lista de los interesados en adquirir Carrefour, tras su puesta en venta en Argentina

Los interesados en esta oportunidad de negocio, que podría ubicarse por encima de los 900 millones de dólares, serían varios jugadores conocidos: