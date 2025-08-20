Venta de Carrefour en Argentina: se achica la lista de interesados en comprar la cadena de supermercados

La cadena de supermercados Carrefour anunció la venta de sus sucursales en Argentina por un proceso de reorganización interno. Semana tras semana la lista de interesados va cambiando, ahora otra cadena supermercadista explicó que no está interesada en adquirir el negocio.

La firma líder del consumo masivo en el país puso en marcha un proceso de revisión internacional de sus activos, que incluye la venta de todo su negocio en la Argentina, despertando el interés de diferentes actores del sector comercial.

Entre los interesados se mencionaba al Grupo Día, también perteneciente al rubro de los supermercados. Sin embargo, el consejero delegado de la empresa, Martín Tolcachir, dijo que «en este momento no están considerando ninguna opción de crecimiento inorgánico en Argentina», durante la presentación a los analistas de los resultados del primer semestre de 2025.

Además, remarcó que el grupo descartó la «posibilidad» de salir del país y reafirmó su compromiso con la recuperación del mercado argentino.

La lista de los interesados en adquirir Carrefour, tras su puesta en venta en Argentina: uno a uno

Los interesados en esta oportunidad de negocio, que podría ubicarse por encima de los 900 millones de dólares, serían varios jugadores conocidos: