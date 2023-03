Protesta en Neuquén: dónde será la manifestación de las organizaciones sociales

Las organizaciones sociales continúan con medidas de fuerza este miércoles. Ayer se reunieron en Casa de Gobierno y hoy tienen como destino el ministerio de Desarrollo Social. Aclararon que no cortarán rutas ni puentes, pero que buscan llevar sus manifestaciones a sitios como la Legislatura o la Casa de Gobierno. Reclaman que perdieron el lazo con la cartera y que nadie responde sobre sus reclamos laborales.

Desde las organizaciones informaron que el punto de encuentro para hoy a las 10 es el ministerio de Desarrollo Social en calles Anaya y Planas. Suelen participar de estas manifestaciones el Polo Obrero y el Frente Popular Darío Santillán, entre otras agrupaciones.

Diego Mauro, referente del FOL, indicó que la última protesta la realizaron hace 15 días y esperaban ser atendidos por Chapino el viernes, pero esto no ocurrió. «Fue un funcionario que lleva y trae», pero no puede tomar decisiones, cuestionó en diálogo con RÍO NEGRO RADIO. Señaló, además, que perdieron la figura del subsecretario de Desarrollo Social, que era el interlocutor del que obtenían respuestas.

Puntualizó que en febrero no hubo partida para los comedores, los que aumentaron altamente su demanda de la mano de la crisis, y que no tienen novedades de marzo. También, que no está garantizada la continuidad laboral de 440 trabajadores ni el ingreso de nuevos.

«La provincia mes a mes viene rompiendo récords en la producción de petróleo y gas, lo cual acrecientan las arcas del estado, pero no se vuelcan a mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos. Lo que se ve es solo debido a las elecciones próximas», remarcaron en un comunicado.

Ante este panorama, advirtieron que las medidas de lucha se irán incrementando.

Escuchá a Diego Mauro, referente del FOL, en RÍO NEGRO RADIO:

