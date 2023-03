Protesta en el centro de Neuquén: las organizaciones denuncian la ausencia de Chapino

Las organizaciones sociales llamaron a concentrarse en el centro de Neuquén para definir cómo protestarán este martes. Aclararon que no cortarán rutas ni puentes, pero que buscan llevar sus manifestaciones a sitios como la Legislatura o la Casa de Gobierno. Denuncian la ausencia del ministro de Desarrollo Social, Germán Chapino, quien asumió luego del escándalo de las estafas con planes sociales.

El referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Diego Mauro, explicó se concentrarán a las 9 y en el lugar decidirán cómo protestan. Suelen participar de estas manifestaciones el Polo Obrero y el Frente Popular Darío Santillán, entre otras agrupaciones.

Indicó que la última protesta la realizaron hace 15 días y esperaban ser atendidos por Chapino el viernes, pero esto no ocurrió. «Fue un funcionario que lleva y trae», pero no puede tomar decisiones, cuestionó en diálogo con AM Cumbre. Señaló, además, que perdieron la figura del subsecretario de Desarrollo Social, que era el interlocutor del que obtenían respuestas.

Puntualizó que en febrero no hubo partida para los comedores, los que aumentaron altamente su demanda de la mano de la crisis, y que no tienen novedades de marzo. También, que no está garantizada la continuidad laboral de 440 trabajadores ni el ingreso de nuevos.

«La provincia mes a mes viene rompiendo récords en la producción de petróleo y gas, lo cual acrecientan las arcas del estado, pero no se vuelcan a mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos. Lo que se ve es solo debido a las elecciones próximas», remarcaron en un comunicado.

Ante este panorama, advirtieron que las medidas de lucha se irán incrementando.