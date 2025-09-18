Psicoanálisis en Bariloche: figuras destacadas participan de un seminario lacaniano

La Escuela de Orientación Lacaniana (EOL) de Bariloche invita a un Coloquio Seminario con figuras destacadas del psicoanálisis como Leonardo Gorostiza. El encuentro, que comenzó en julio y continuará en octubre, abordará «La práctica lacaniana. ¿Cómo se analiza hoy?», con inscripción arancelada y cupos limitados.

La Delegación Bariloche de la Escuela de Orientación Lacaniana (EOL) prepara un nuevo encuentro abierto a la comunidad que invita a reflexionar sobre el psicoanálisis en la actualidad. Se trata del Coloquio Seminario “La práctica lacaniana. ¿Cómo se analiza hoy?”, una propuesta inspirada en el texto clásico de Jacques Lacan “La dirección de la cura y los principios de su poder”.

El ciclo, que inició en julio con la presencia de Gisela Smania, reconocida psicoanalista, tendrá su segunda parte en octubre con la participación de Leonardo Gorostiza, una de las figuras más destacadas de la disciplina. Leonardo Gorostiza, ex presidente de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP) y actual miembro de la EOL y la AMP, será el orador principal de las jornadas.

Cuándo es el seminario lacaniano en Bariloche: los detalles del evento

Las citas están programadas para el viernes 10 de octubre a las 18:30 y el sábado 11 de octubre a las 9:30, y se llevarán a cabo en el edificio del Colegio de Abogados de Bariloche, ubicado en Palacios 740.

La propuesta del coloquio es presencial, arancelada y cuenta con cupos limitados. Sin embargo, se ofrecerá la posibilidad de conectarse de manera virtual para aquellos participantes que residan a más de 50 kilómetros de la ciudad, facilitando el acceso a una audiencia más amplia. Los interesados en obtener más información o inscribirse pueden establecer contacto a través del correo electrónico: deolbche@gmail.com.

El encuentro busca generar un espacio para conversar sobre la práctica analítica en la actualidad, la posición del analista frente al tratamiento y el lugar del psicoanálisis como un discurso que se fundamenta en el poder de la palabra, distanciándose del ejercicio de poder sobre el paciente.

Se trata de una oportunidad para abordar los desafíos contemporáneos de la disciplina y su relevancia en el contexto actual.