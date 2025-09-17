Condenaron a una ART por la muerte del joven refugiero de Bariloche y deberán indemnizar a la familia

Manuel Benítez murió de hipotermia en abril de 2022 cuando intentaba llegar al Refugio Frey en Bariloche para cumplir con su trabajo.

Un reciente fallo de la Cámara Primera del Trabajo de Bariloche y la sentencia penal del año pasado marcaron el desenlace judicial de una tragedia ocurrida en abril de 2022 en el Refugio Frey. La muerte de Manuel Benítez, un joven trabajador que ascendía en plena tormenta de nieve sin el equipamiento adecuado, derivó en una condena contra una aseguradora de riesgos del trabajo (ART). En 2024, hubo otro proceso contra su empleador, Federico Pajarín, que terminó en una pena a prisión condicional tras un juicio abreviado.

Ambas resoluciones expusieron una cadena de negligencias y omisiones que dejaron en evidencia las falencias estructurales del sistema de control laboral en entornos de alta montaña. Benítez murió de hipotermia a metros del refugio, tras quedar atrapado en condiciones climáticas extremas y sin protección mínima para la tarea que debía cumplir.

El fallo contra la ART: incumplimientos y omisiones

La Cámara del Trabajo de Bariloche condenó a la ART a pagarle un resarcimiento a la familia de la víctima. Los jueces consideraron probado que la aseguradora incumplió de manera sistemática con sus deberes de control, prevención y asistencia, tanto antes como después del hecho.

El tribunal subrayó que la ART no inspeccionó el refugio, no capacitó al trabajador ni evaluó los riesgos de la tarea. Tras la muerte, no activó los mecanismos legales ni ofreció respuestas rápidas. Incluso, meses después, intentó desligarse de responsabilidades mediante una demanda de consignación judicial, estrategia que fue rechazada.

Una maniobra para encubrir responsabilidades

La investigación reveló que Benítez trabajaba en el refugio desde diciembre de 2021. Sin embargo, su alta laboral fue registrada recién el 25 de abril de 2022, un día antes del fallecimiento, y la baja se informó minutos después de su muerte. Para los jueces, esto configuró una maniobra deliberada para encubrir responsabilidades.

El cuerpo del joven fue hallado dos días más tarde, cubierto parcialmente por la nieve y a apenas cien metros del refugio. La autopsia determinó que murió de hipotermia tras quedar expuesto en soledad a las condiciones extremas.

Condiciones laborales precarias y contradicciones

Durante el juicio, quedó acreditado que el joven trabajaba bajo órdenes directas, con jornadas extensas y un salario por debajo de los convenios. Su empleador negó la relación laboral, asegurando que las tareas eran esporádicas. Sin embargo, él mismo presentó la documentación de alta laboral y constancias de seguro, contradicción que reforzó el cuadro probatorio.

Tampoco pudo demostrar haber entregado ropa térmica, equipo técnico ni instrucciones básicas para enfrentar las condiciones meteorológicas. La ausencia de registros, libros de sueldos y medidas de seguridad consolidó la responsabilidad empresarial.

El rol del Club Andino Bariloche

El Club Andino Bariloche, titular de la concesión del refugio, también fue demandado. En el contrato con el empleador, delegaba la explotación a un tercero y se desligaba de responsabilidades laborales. Si bien el tribunal avaló ese esquema, lo expuso como parte de un funcionamiento sin controles eficaces.

Finalmente, el Club y el empleador firmaron un acuerdo conciliatorio con los padres de la víctima, que fue homologado. A partir de entonces, la causa civil continuó solo contra la ART.

La condena penal al empleador

El fallo de esta semana tiene como antecedente la condena penal a Federico Pajarín, concesionario del refugio, a 3 años de prisión en suspenso y 6 años de inhabilitación para ejercer actividades comerciales de montaña. La pena se resolvió a partir de un acuerdo pleno entre la fiscal Betiana Cendón, la querella representada por Raúl Ochoa y la defensa.

Pajarín admitió su responsabilidad en la muerte de Benítez y aceptó que su conducta negligente ocasionó la tragedia. El juez valoró que, de haber cumplido con sus obligaciones básicas, el joven habría sobrevivido.

Una muerte evitable y un acuerdo con la familia

La fiscalía fundamentó la acusación con actas de procedimiento, testimonios de rescatistas y compañeros de trabajo, documentación laboral y pericias climáticas. La Asociación Argentina de Guías de Montaña concluyó que, dadas las condiciones de ese día, solo una persona con amplia experiencia podía ascender al refugio.

Los padres de Benítez participaron en el acuerdo judicial, aunque durante la audiencia optaron por el silencio. Aceptaron la solución propuesta por la fiscalía y la defensa, aunque remarcaron en instancias previas que la muerte de su hijo podría haberse evitado con medidas mínimas de protección.

El juez homologó el acuerdo y, con el consentimiento de todas las partes, dejó firme la sentencia. De esta manera, Pajarín no cumple una prisión efectiva, pero quedó inhabilitado para ejercer actividades en la montaña durante seis años.

Una tragedia que dejó huella

El caso de Manuel Benítez expuso las falencias en la regulación del trabajo en refugios de montaña y abrió un debate sobre la responsabilidad de empleadores y aseguradoras en entornos de riesgo.

La doble condena —civil y penal— marcó un precedente. Mientras que la ART deberá pagar una reparación económica, el empleador recibió una pena de prisión en suspenso que lo inhabilita para la actividad. Ambos fallos coincidieron en un punto central: la muerte de Benítez pudo haberse evitado.