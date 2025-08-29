Del viento a la lluvia y el frío con la tormenta de Santa Rosa: el pronóstico para el Alto Valle este fin de semana, día a día

El fin de semana está cada vez más cerca y con él se anuncia la llegada de fuertes fenómenos climáticos. A partir de este viernes el viento y la lluvia harán honor a la tormenta de Santa Rosa prevista para estos días. Te contamos día a día, el pronóstico para el Alto Valle de Neuquén y Río Negro.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, a partir de este viernes se esperan fuertes ráfagas de viento que alcanzarán los 50 km/h en el Alto Valle. Por la noche, llegarán las lluvias moderadas. Pese a esto, las temperaturas se mantendrán entre los 12°C y los 20°C.

Para el sábado, se espera un descenso de temperatura con mínimas que rozarán los 5°C y máximas que no superarán los 11°C. Además, habrá un incremento en la intensidad de las lluvias sobre todo durante las horas de la tarde.

El domingo, el panorama climático mermará y no hay mayores fenómenos climáticos que puedan afectar la región.

Las Grutas: ráfagas de hasta 57 km/h y bajas temperaturas

En la costa atlántica, este viernes el viento se intensificará, con ráfagas de hasta 57 km/h y temperaturas más frías: 12 °C de máxima y 4 °C de mínima, bajo cielo parcialmente nublado.

El sábado se mantendrá la inestabilidad, con ráfagas cercanas a los 54 km/h, máximas de apenas 11 °C y mínimas de 3 °C, lo que confirma la llegada del aire frío a la costa rionegrina.

Viedma: heladas el fin de semana

En la capital rionegrina, este viernes el viento soplará con velocidades de 15 a 31 km/h y ráfagas de 43 km/h, en un día cubierto y con temperaturas que rondarán los 20 °C de máxima y 5 °C de mínima.