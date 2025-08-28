Viernes en la previa de la tormenta de Santa Rosa: cuánto viento y lluvia se esperan en Neuquén y Río Negro

La antesala de la tradicional tormenta de Santa Rosa comenzará a sentirse desde este viernes en Neuquén y Río Negro, con un marcado cambio en el clima que afectará a gran parte de la región, según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Las condiciones de buen tiempo que dominaron las últimas horas, con ascenso de las temperaturas, darán paso al ingreso de aire húmedo polar desde el sudeste. Esto provocará un aumento de la nubosidad, vientos moderados a regulares y períodos inestables con lluvias débiles y dispersas.

El fin de semana se espera un descenso importante de la temperatura, mientras que las condiciones comenzarán a mejorar a partir del lunes, dejando un panorama invernal típico de la época en la Patagonia.

Neuquén: ráfagas de hasta 62 km/h y brusca caída de la temperatura

En Neuquén capital y alrededores, la jornada de jueves se presentó con cielo cubierto, una máxima de 23 °C y ráfagas leves de hasta 19 km/h. Sin embargo, este viernes 29 el panorama se modificará con viento del sudeste que alcanzará 62 km/h en ráfagas y temperaturas en descenso: la máxima se ubicará en 20 °C, mientras que la mínima descenderá hasta 5 °C en horas de la noche.

El sábado 30 se sentirá el cambio más marcado: las ráfagas del sudeste rondarán los 51 km/h, y la temperatura apenas llegará a 13 °C de máxima, con una mínima prevista de -2 °C, en un contexto de persistente cielo cubierto y presión atmosférica en aumento.

Roca y Cipolletti: viento fuerte y mínimas bajo cero

En el Alto Valle de Río Negro se espera una jornada inestable, con cielo cubierto y viento del sudeste que soplará a 40 km/h y alcanzará ráfagas de hasta 55 km/h. La máxima se ubicará en 20 °C, mientras que la mínima caerá a 4 °C durante la noche.

El sábado marcará el ingreso definitivo de aire frío: las ráfagas podrán alcanzar nuevamente los 55 km/h, con cielo cubierto y temperaturas que no superarán los 12 °C de máxima, mientras que la mínima bajará hasta -3 °C, lo que anticipa heladas en la zona productiva del valle.

Las Grutas: ráfagas de hasta 57 km/h y bajas temperaturas

En la costa atlántica, este viernes el viento se intensificará, con ráfagas de hasta 57 km/h y temperaturas más frías: 12 °C de máxima y 4 °C de mínima, bajo cielo parcialmente nublado.

El sábado se mantendrá la inestabilidad, con ráfagas cercanas a los 54 km/h, máximas de apenas 11 °C y mínimas de 3 °C, lo que confirma la llegada del aire frío a la costa rionegrina.

Viedma: heladas el fin de semana

En la capital rionegrina, este viernes el viento soplará con velocidades de 15 a 31 km/h y ráfagas de 43 km/h, en un día cubierto y con temperaturas que rondarán los 20 °C de máxima y 5 °C de mínima.

El sábado se consolidará el descenso: se esperan 10 °C de máxima y 0 °C de mínima, con ráfagas cercanas a los 41 km/h, lo que dará lugar a heladas en la región.