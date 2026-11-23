La cara oculta de la Luna vuelve a despertar la curiosidad de los científicos. Una enorme fuente de calor detectada bajo su superficie reveló la posible existencia de una gigantesca estructura de granito enterrada, un hallazgo que plantea nuevas preguntas sobre el pasado volcánico del satélite natural de la Tierra.

La investigación, publicada originalmente en la prestigiosa revista científica Nature, fue realizada por un equipo internacional encabezado por Matthew Siegler, del Planetary Science Institute de Estados Unidos. Los especialistas identificaron una anomalía térmica de aproximadamente 50 kilómetros de diámetro, localizada en una región conocida como Compton-Belkovich.

Lo que más sorprendió a los investigadores no fue solamente la presencia de calor, sino su posible origen: una enorme masa de granito formada hace miles de millones de años, cuando la Luna todavía experimentaba actividad volcánica.

Qué encontraron los científicos en la cara oculta de la Luna

El descubrimiento fue posible gracias al análisis de datos obtenidos por las misiones espaciales chinas Chang’e-1 y Chang’e-2, que utilizaron instrumentos capaces de registrar emisiones de microondas procedentes de la superficie lunar.

A partir de esas mediciones, los investigadores identificaron una región con un flujo de calor mucho mayor que el registrado habitualmente en las tierras altas de la Luna.

De acuerdo con los resultados del estudio, la anomalía presenta un flujo térmico de aproximadamente 180 milivatios por metro cuadrado, unas 20 veces superior al promedio de las tierras altas lunares.

La señal no se explicaba únicamente por las características visibles del terreno, por lo que los especialistas comenzaron a investigar qué podía encontrarse bajo la superficie.

La hipótesis principal apunta a una gigantesca estructura de granito, una roca que resulta común en la Tierra, pero cuya presencia en grandes cantidades es muy poco habitual en otros cuerpos del sistema solar.

Un enorme bloque de granito de 50 kilómetros estaría enterrado bajo la Luna

Los científicos consideran que debajo de Compton-Belkovich podría existir un batolito, nombre que reciben las grandes masas de roca ígnea que se forman cuando el magma se enfría y solidifica lentamente bajo tierra.

En este caso, la estructura tendría aproximadamente 50 kilómetros de diámetro.

La particularidad es que este tipo de formación geológica suele estar asociado, en la Tierra, con procesos que involucran agua, movimientos tectónicos y diferentes etapas de transformación del magma.

Sin embargo, la Luna no presenta una tectónica de placas activa como la terrestre ni abundante agua líquida, lo que vuelve especialmente interesante la posible existencia de una estructura granítica de semejante tamaño.

El hallazgo obliga a reconsiderar algunos aspectos de la evolución geológica lunar y las condiciones que existieron durante sus primeras etapas.

De dónde viene el misterioso calor detectado en la Luna

Una de las preguntas centrales es cómo puede seguir registrándose calor en una zona donde la actividad volcánica terminó hace miles de millones de años.

Los investigadores explicaron que el fenómeno no estaría provocado por lava actualmente fundida, sino por la presencia de elementos radiactivos naturales, como el torio y el uranio, concentrados en las rocas.

Estos elementos liberan energía térmica a medida que se desintegran lentamente.

La región de Compton-Belkovich ya era conocida por presentar concentraciones elevadas de torio, una característica que había despertado el interés de los especialistas.

La nueva información permitió relacionar esa composición química con la posible existencia de una gran formación granítica subterránea.

Un antiguo volcán podría explicar el descubrimiento

Según las investigaciones, Compton-Belkovich habría albergado actividad volcánica hace aproximadamente 3.500 millones de años.

Durante aquel período, grandes cantidades de magma podrían haberse acumulado bajo la superficie lunar.

Una parte habría alcanzado el exterior a través de erupciones, mientras que otra habría quedado atrapada en profundidad.

Con el paso del tiempo, ese material se enfrió y solidificó, dando origen a la estructura que los científicos intentan reconstruir mediante observaciones orbitales.

El descubrimiento es especialmente relevante porque sugiere que la actividad volcánica de la Luna pudo haber sido más compleja y diversa de lo que se pensaba.

Por qué este hallazgo podría cambiar lo que sabemos sobre la Luna

La posible presencia de una estructura de granito tan grande abre nuevos interrogantes sobre la historia del satélite terrestre.

En nuestro planeta, la formación de grandes masas graníticas suele requerir procesos geológicos complejos. Encontrar indicios de algo semejante en la Luna obliga a investigar qué mecanismos pudieron intervenir.

Además, el trabajo demuestra que las mediciones de microondas pueden revelar estructuras enterradas que no son visibles desde la superficie.

Esta técnica podría resultar útil para estudiar otras regiones lunares y también distintos cuerpos del sistema solar.

Aunque la existencia del gran batolito es la explicación que mejor se ajusta a las mediciones, todavía se necesitan nuevas observaciones para conocer con mayor precisión su composición y su origen.

La cara oculta de la Luna, que durante décadas fue uno de los territorios menos explorados del satélite, continúa ofreciendo pistas sobre procesos geológicos que ocurrieron hace miles de millones de años.

El enorme foco de calor de Compton-Belkovich es una muestra de que, incluso después de décadas de exploración espacial, la Luna todavía conserva secretos bajo su superficie.