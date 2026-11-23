Donald Trump advirtió que se inclina por retomar los ataques contra Irán después de Año Nuevo si no hay acuerdo. (Foto: gentileza)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que se inclina por retomar los ataques militares contra Irán después de Año Nuevo si los dos países no alcanzan un acuerdo. La amenaza llega en medio de negociaciones indirectas que no muestran avances y de una escalada de ataques en el estrecho de Ormuz, donde Estados Unidos mantiene un bloqueo naval de los puertos iraníes.

En declaraciones exclusivas a Fox News el domingo, Trump calificó a los negociadores iraníes de «bailarines de claqué profesionales» y restó valor a las conversaciones con Teherán. «Hablan todo el tiempo, no hacen más que hablar, pero son puras tonterías», afirmó.

El mandatario también acusó a Irán de endurecer su postura después de las elecciones en Estados Unidos. «Ahora son más agresivos que antes de la elección», sostuvo.

Qué dijo Trump sobre el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz

Ante versiones de que Irán planea poner a prueba el bloqueo, Trump respondió con una advertencia. «Espero que lo hagan, todos acabarán en el fondo del mar como el resto de la armada», dijo, según difundió en X el corresponsal jefe de Fox News para el exterior, Trey Yingst.

President Trump told Fox News he's inclined to resume strikes against Iran after the new year.



The President responded to reports of Iran planning to test the U.S. naval blockade.



"I hope they do, they'll all be at the bottom of the sea like the rest of the navy." https://t.co/wziCX97eRL — Trey Yingst (@TreyYingst) November 22, 2026

El presidente anticipó además que van a continuar los ataques cruzados entre las fuerzas de los dos países. Por el estrecho de Ormuz pasa una parte clave del petróleo que se comercia en el mundo, y en las últimas semanas los ataques iraníes contra buques petroleros siguieron pese al bloqueo.

Baréin denunció un ataque iraní contra una planta industrial con dos heridos

En paralelo, el Ministerio del Interior de Baréin denunció que un ataque iraní alcanzó el sábado por la noche una instalación industrial civil y provocó un incendio. «Como resultado de la atroz agresión iraní, una instalación industrial civil fue atacada, lo que provocó un incendio en el lugar», informó el organismo en X.

As a result of the heinous Iranian aggression, a civilian industrial facility was targeted, causing a fire at the site. Civil Defence is working to bring the fire under control. Preliminary reports indicate material damage, with no injuries reported.



#Bahrain #MOI — وزارة الداخلية – Ministry of Interior (@moi_bahrain) November 21, 2026

En ese primer parte, el ministerio reportó solo daños materiales y ningún herido, pero el domingo actualizó el balance: el ataque dejó dos heridos, un ciudadano bareiní que está estable y un residente pakistaní que está en estado crítico. Por su parte, los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron que atacaron con misiles y drones posiciones militares estadounidenses en las bases de Al Riffa y Awali, «en respuesta a la continua agresión y a las violaciones del espacio aéreo» de la República Islámica.

El ataque generó la condena de Arabia Saudita, Kuwait y Qatar. La cancillería qatarí lo calificó como una «flagrante violación» de la soberanía de Baréin, país que alberga la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos.