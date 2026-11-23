La compañía minera Unico Silver formalizó la creación de una sucursal dedicada para desarrollar cuatro proyectos de oro, plata y zinc en Santa Cruz. La medida se publicó en el Boletín Oficial de San Juan del 19 de noviembre, donde está registrada la sociedad matriz.

La estructura se llamará Unico Silver Argentina S.A. Sucursal Dedicada Joaquín, según el documento, y estará destinada al «desarrollo y ejecución integral» de los yacimientos Joaquín, Pingüino, Sierra Blanca y Cerro Puntudo, ubicados en el departamento Deseado. Contará con un capital asignado de $46.096 millones.

Se encarga de llevar adelante actividades de exploración avanzada, estudios de factibilidad, construcción, puesta en marcha, explotación y operación. También realizará la extracción y el procesamiento de minerales de oro, plata y zinc, además de la producción y comercialización de doré, concentrado de zinc y otros concentrados polimetálicos.

La decisión fue aprobada por el directorio el 5 de noviembre y ratificada por unanimidad en una asamblea general extraordinaria realizada al día siguiente. Hugo Emilio Bastias fue designado representante legal titular de la nueva estructura, mientras que María Paula González Oieni ocupará el cargo de suplente.

Ubicación de los proyectos de la compañía en Santa Cruz. Fuente: Unico Silver.

Unico Silver se prepara para el RIGI

La creación de la sucursal se enmarca en la preparación de Unico Silver para solicitar la incorporación de sus activos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La compañía prevé presentar el pedido durante el segundo semestre de 2027, una vez que cuente con mayor definición técnica y económica sobre el desarrollo de los proyectos.

Sin embargo, la inscripción societaria no implica que la empresa haya obtenido la aprobación del RIGI ni que exista una decisión definitiva de inversión. Para avanzar, deberá completar los estudios correspondientes, definir el presupuesto y el cronograma de desembolsos y cumplir con los requisitos establecidos para el régimen.

Además, los más de $46.096 millones asignados como capital a la sucursal constituyen una referencia patrimonial y no deben interpretarse como el monto total de inversión previsto para construir y poner en marcha los proyectos.