El ginseng rojo se convirtió en uno de los ingredientes naturales más conocidos por sus posibles beneficios para la salud. Utilizado desde hace miles de años en Asia, especialmente en Corea y China, esta raíz es valorada por su relación con la energía, la vitalidad y el bienestar general.

Aunque su popularidad creció gracias a los suplementos alimenticios y las tendencias de nutrición, la ciencia también comenzó a estudiar sus propiedades. Algunas investigaciones encontraron resultados prometedores para combatir determinados tipos de cansancio y mejorar ciertas funciones del organismo, aunque todavía existen interrogantes sobre su eficacia.

Según el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa de Estados Unidos (NCCIH), dependiente de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), el ginseng asiático contiene compuestos llamados ginsenósidos, considerados responsables de buena parte de su actividad biológica.

Qué es el ginseng rojo y por qué es diferente del ginseng común

El ginseng rojo procede de la planta Panax ginseng, originaria del este de Asia.

La principal diferencia con el ginseng blanco no está en la especie vegetal, sino en el procesamiento de la raíz.

El ginseng rojo se obtiene mediante un tratamiento con vapor y un posterior secado, mientras que el ginseng blanco se seca sin pasar por ese mismo procedimiento.

Este proceso modifica la composición de algunos de sus componentes activos y le otorga su característico color rojizo.

Durante siglos, la medicina tradicional asiática lo utilizó como un tónico para favorecer la vitalidad y acompañar períodos de agotamiento.

En la actualidad, se comercializa en diferentes presentaciones, como cápsulas, extractos líquidos, infusiones y preparados en polvo.

Los posibles beneficios del ginseng rojo para la salud

1. Podría ayudar a disminuir el cansancio

Uno de los beneficios más investigados del ginseng rojo es su posible efecto sobre la fatiga.

Una revisión científica publicada en 2023, que reunió 19 ensayos clínicos con más de 2.400 participantes, encontró resultados que sugieren algunos beneficios en determinados tipos de cansancio, aunque los resultados generales no fueron concluyentes.

Además, un ensayo clínico realizado con 46 adultos japoneses encontró una reducción de la percepción de fatiga después de tres semanas de consumo de extracto de ginseng rojo coreano, en comparación con un placebo.

Estos resultados son prometedores, pero todavía no permiten asegurar que el ginseng sea eficaz para todas las personas que experimentan agotamiento.

2. Se estudian sus efectos sobre la concentración y la memoria

El ginseng también despertó interés por sus posibles efectos sobre las funciones cognitivas.

Algunos estudios pequeños observaron mejoras en aspectos como la atención, el tiempo de reacción y determinadas tareas de razonamiento, especialmente en adultos de mediana edad.

Sin embargo, una revisión de la organización científica Cochrane concluyó que todavía no existen pruebas convincentes de que el ginseng mejore la función cognitiva de manera generalizada.

Por eso, no debe considerarse un tratamiento para los problemas de memoria ni para enfermedades neurodegenerativas.

3. Podría influir sobre los niveles de azúcar en sangre

Otro de los campos de investigación está relacionado con el metabolismo de la glucosa.

Una revisión de 2022 que analizó 20 estudios con casi 1.300 participantes encontró posibles mejoras en algunos indicadores metabólicos de personas con prediabetes y diabetes.

Entre ellos se encontraban la glucosa en ayunas y ciertos valores relacionados con el colesterol.

No obstante, los NIH advierten que la evidencia sobre el control del azúcar en sangre sigue siendo contradictoria.

Además, el ginseng puede interactuar con medicamentos utilizados para tratar la diabetes, por lo que no se recomienda consumirlo sin supervisión médica en estos casos.

4. Su relación con el sistema inmunológico

En la medicina tradicional, el ginseng rojo se utilizó frecuentemente para fortalecer las defensas del organismo.

La investigación moderna estudia cómo sus compuestos pueden influir sobre determinadas respuestas inmunológicas.

Algunos trabajos preliminares sugieren que podría tener efectos sobre ciertos mecanismos de defensa, pero todavía no hay evidencia suficiente para afirmar que previene infecciones o fortalece las defensas de manera comprobada.

Por lo tanto, no reemplaza las vacunas, una alimentación equilibrada ni los tratamientos médicos.

5. Se investigan sus efectos sobre la salud sexual

El ginseng asiático también fue estudiado por sus posibles efectos sobre la función sexual masculina.

Algunos ensayos clínicos encontraron mejoras en determinados síntomas de disfunción eréctil, aunque la magnitud del beneficio y la calidad de la evidencia varían entre los estudios.

No se considera un sustituto de los tratamientos médicos indicados para estas condiciones.

Cómo se consume el ginseng rojo

El ginseng rojo puede encontrarse en diferentes presentaciones comerciales.

Entre las más habituales están los extractos concentrados, las cápsulas, las infusiones y los preparados líquidos.

Sin embargo, no existe una dosis universal recomendada para todas las personas, ya que las concentraciones de ginsenósidos y las características de los productos pueden variar considerablemente.

Antes de incorporar un suplemento, es importante revisar su composición, procedencia y las recomendaciones de un profesional de la salud.

Quiénes deberían evitar el ginseng rojo y cuáles son sus efectos secundarios

Aunque se trata de una raíz de origen natural, eso no significa que su consumo esté libre de riesgos.

El NCCIH señala que el uso oral a corto plazo, en cantidades recomendadas, parece ser seguro para la mayoría de los adultos. Sin embargo, existen dudas sobre su seguridad durante períodos prolongados.

El insomnio es uno de los efectos secundarios más frecuentes. También pueden aparecer nerviosismo, molestias digestivas, náuseas y otros síntomas.

Se recomienda especial precaución en personas que:

Toman medicamentos anticoagulantes.

Utilizan insulina u otros tratamientos para reducir la glucosa.

Reciben determinados medicamentos para la presión arterial o antidepresivos.

Tienen enfermedades autoinmunes.

Están embarazadas o en período de lactancia.

El consumo también debe evaluarse cuidadosamente antes de una cirugía, debido a sus posibles efectos sobre la coagulación y las interacciones farmacológicas.

¿Vale la pena consumir ginseng rojo? Qué dicen los especialistas

El interés científico por el ginseng rojo continúa creciendo, especialmente por sus posibles efectos sobre la fatiga y determinados procesos metabólicos.

Sin embargo, los estudios disponibles todavía presentan limitaciones, como la cantidad reducida de participantes, las diferencias entre los preparados utilizados y los períodos relativamente cortos de investigación.

Por eso, los especialistas coinciden en que se necesitan ensayos clínicos más amplios para determinar con precisión sus beneficios y su seguridad a largo plazo.

El ginseng rojo puede ser un complemento de interés para determinadas personas, pero no es una solución milagrosa para recuperar energía, mejorar la memoria o prevenir enfermedades.

La alimentación equilibrada, el descanso adecuado, la actividad física y los controles médicos siguen siendo las principales herramientas para cuidar la salud.