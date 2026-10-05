Qué estudiar después de la secundaria: más de 16 instituciones mostrarán su oferta educativa en Viedma

La jornada se realizará este martes en la Manzana Histórica. Foto gentileza.

Este martes 6 de octubre, estudiantes secundarios de Viedma y localidades cercanas tendrán la posibilidad de conocer en un mismo lugar distintas alternativas para continuar sus estudios. Será en el marco de «Proyectá tu Futuro«, una jornada que reunirá a más de 16 instituciones educativas en la Manzana Histórica de la capital rionegrina.

La actividad está destinada a estudiantes de las escuelas secundarias y se desarrollará en dos turnos: de 9 a 12.30 para las instituciones que concurren por la mañana y de 14 a 18.30 para las del turno tarde.

Desde la organización estimaron que alrededor de 700 personas circularán durante las dos jornadas por el espacio, donde podrán consultar carreras, propuestas de formación profesional y distintas opciones para continuar sus estudios después de finalizar la secundaria.

Qué instituciones participarán de Proyectá tu Futuro en Viedma

La propuesta contará con la presencia de instituciones de gestión pública y privada. Entre ellas estarán la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Universidad Blas Pascal y Siglo 21.

También participarán los Institutos de Formación Docente, Institutos Técnicos Superiores, Escuelas de Oficios, el CET 40, institutos terciarios privados, el Instituto Esencias y propuestas de Educación Superior de Carmen de Patagones.

Además, habrá espacios específicos para programas vinculados con la orientación vocacional y la formación para el desarrollo productivo.

El encuentro contará con un stand de Proyectá tu Futuro, otro de Explorá Tu Vocación, de la Secretaría de la Unidad Provincial de Enlace con Universidades, y un espacio de Ticmas, en el marco del Programa de Formación para el Desarrollo Energético y Productivo.

Una jornada para conocer carreras y también la experiencia de estudiar

La coordinadora de Innovación e Investigación Educativa, Paula Quezada, explicó que el objetivo es concentrar en una sola jornada la oferta de educación superior y formación profesional para facilitar el acceso a la información.

La propuesta no estará centrada únicamente en los stands informativos. Según explicó Quezada, también habrá estudiantes avanzados de distintas carreras que mostrarán escenas y experiencias vinculadas con sus prácticas, para que quienes están terminando la secundaria puedan tener un acercamiento más concreto a la vida académica.

En las últimas semanas, desde la organización recorrieron escuelas de Viedma para presentar la iniciativa y conversar con estudiantes y equipos directivos.

También habrá música y actividades artísticas

La jornada tendrá además propuestas culturales. Participarán los Talleres de Bandas del Ministerio de Educación y habrá intervenciones artísticas de la Escuela Superior de Artes de Carmen de Patagones.

A su vez, el Frente Estudiantil de la Comarca brindará orientaciones y recomendaciones para quienes están próximos a terminar la escuela secundaria y comienzan a pensar en una carrera, una formación profesional o su primera experiencia de estudios superiores.

La actividad es organizada en conjunto entre el Ministerio de Educación y el Municipio de Viedma, con la participación de las distintas instituciones educativas.

Proyectá tu Futuro: cuándo y dónde es