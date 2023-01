Quejas los turnos en el hospital de Bariloche: Salud defiende el sistema

Al final de cada mes, cuando la ventanilla del hospital Ramón Carrillo arranca con los turnos para el mes siguiente, la larguísima fila de gente se hace notar en la entrada al edificio por calle Elflein. Los reclamos abundan. Quienes esperan aseguran que deben llegar temprano para acceder a un turno porque en poco tiempo, se acaban. Y que la espera se hace larga y tediosa.

Las autoridades del hospital Ramón Carrillo aseguran que se otorgan alrededor de 7.000 turnos por mes y 85.000 en el año (sumados a los 55.000 en los centros de salud). En enero, como la demanda suele caer por las vacaciones, decidieron otorgar solo 3.000 turnos. Sin embargo, quedaron atentos a la necesidad de agregar más turnos, pero solo se otorgaron 1.500, la mitad.

“Otorgamos la mitad de los turnos vía WhatsApp y la otra mitad, por ventanilla. El problema con el WhatsApp es que algunos se familiarizan con esta modalidad y muchos otros, no”, reconoció Enrique Santillán, jefe del Departamento Técnico del hospital.

Al escribir un mensaje por WhatsApp, la gente recibe un mensaje automático en el que se le informa que recibirá una respuesta en las siguientes 72 horas. “Pero la gente es ansiosa y muchos esperan una respuesta inmediata. Es cierto que no es un sistema amigable, pero la tecnología tiene delay. Evaluamos lo que pasa en otros hospitales del país como el Posadas o el Garrahan, y todos tienen un sistema de entrega de turnos que van de las 48 a 72 horas”, explicó Santillán.

Advirtió que “el sistema de entrega de turnos no es malo. El hospital da turnos a diez días. Eso en el sistema privado no pasa. La principal limitante es la falta de oferta. Obviamente si hubiera una oferta infinita no habría problemas. La gente tiene pánico a quedarse sin turno y por eso, viene temprano”.

Las especialidades más críticas por la demanda son odontología, oftalmología y traumatología. Le siguen ginecología y dermatología.

Recordó que, durante la pandemia, se implementó un call center pero “entorpeció la entrega de turnos”. Por eso, decidieron continuar con el sistema actual.

El director del hospital, Leonardo Gil, recalcó que el ausentismo a los turnos otorgados sigue siendo del 30% aunque aclaró que “esta problemática se reitera en otros hospitales del país”.

“Es difícil. De tanto en tanto, viene una persona para reclamar que hace cinco meses que no consigue turno; entonces, se le gestiona un sobre turno y al día siguiente, no viene. Tenemos muchos casos como éste”, contó Santillán.

Otro dato llamativo es que, entre el 35 y 40% de los pacientes atendidos en el hospital público, tienen obra social.