¿Quién era el hombre en situación de calle que murió en Neuquén?

Un hombre fue encontrado muerto este viernes por la mañana en pleno centro de Neuquén, lo que generó un fuerte operativo policial en la zona. El hecho ocurrió alrededor de las 8 en una plaza sobre la Avenida Argentina, casi en la esquina con Belgrano, a pocas cuadras del monumento a San Martín.

Este sábado, el Ministerio Público Fiscal confirmó que la víctima se trataba de Emilio José García, de 50 años, quien estaba en situación de calle y falleció por un ACV hemorrágico.

Una mañana conmocionada por una muerte en el centro de Neuquén

El movimiento de móviles policiales y personal forense llamó la atención de quienes transitaban por la zona, este viernes por la mañana. De inmediato se acordonó el área para permitir el trabajo de los peritos.

El MPF confirmó que la muerte de Emilio José García fue natural. Foto: Matías Subat.

Fuentes policiales habían adelantado que se trataba de “una persona en situación de calle”. El procedimiento se extendió durante gran parte de la mañana. La confirmación de la identidad y la causa del deceso llegó de parte del MPF este sábado.