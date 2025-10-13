Quién era el hombre que murió en el triple choque con un colectivo que iba a Viedma: cómo están los heridos

Este lunes un trágico triple choque tuvo lugar sobre la Ruta 3 en el partido bonaerense de Villarino. Producto del accidente un hombre murió, y a horas del siniestro se confirmó su identidad. Hay al menos tres personas resultaron gravemente heridas.

El hecho ocurrió pasadas las 5.30 de este lunes en el kilómetro 798 de la ruta 3 entre una unidad de la empresa de transporte de pasajeros “Ceferino” que viajaba en sentido norte-sur, un automóvil Peugeot 307 en el que circulaba un hombre y una camioneta Ford Ranger, en la cual se encontraban dos mujeres.

Según confirmó Info Villarino, el hombre que murió, y que conducía el Peugeot, era Gabriel Omar Silisqui. El hombre perdió la vida en el acto debido al fuerte impacto entre los vehículos.

Qué se sabe de los heridos por el triple choque en Ruta 3

En las primeras informaciones se conoció que las mujeres que circulaban en la camioneta, Gloria Winsetel y Elena Telker, fueron trasladadas al hospital de Hilario Ascasubi para ser atendidas.

Además, el conductor del colectivo con destino a Viedma sufrió heridas de gravedad y fue trasladado al Pedro Luro. Sobre los pasajeros se conoció que algunos sufrieron golpes y heridas leves.

«La Policía Científica trabaja en el lugar para determinar las causas del siniestro. La ruta permanece cortada al tránsito, con desvíos habilitados por el camino alternativo a La Salada. La Fiscalía de Villarino, a cargo del Dr. Dimas García, interviene en la investigación y se están tomando declaraciones a los testigos para esclarecer lo sucedido», indicó Infoluro.