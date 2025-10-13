Tragedia en la Ruta 3: un muerto y varios heridos en un triple choque con un colectivo que iba a Viedma

Una tragedia tuvo lugar este lunes sobre la Ruta 3 a pocos kilómetros de Pedro Luro, en Buenos Aires. Se trató de un triple choque entre un colectivo larga distancia que iba a Viedma, una camioneta y un automóvil. Según las primeras informaciones, el conductor del vehículo de menor tamaño murió en el accidente. Dos mujeres que iban en la camioneta resultaron heridas, al igual que algunos de los pasajeros del colectivo. Todos fueron trasladados al hospital.

El accidente ocurrió este lunes a las 5.30 sobre la Ruta 3, en el kilómetro 789, entre las localidades de Hilario Ascasubi y Pedro Luro en Buenos Aires.

Según informaron medios locales, se trató de un fatal triple choque que tuvo como protagonistas a un colectivo larga distancia que tenía como destino Viedma, una camioneta en la que circulaban dos mujeres y un automóvil en que el que circulaba la víctima.

Se trataría de un hombre, oriundo de la localidad de Hilario Ascasubi. Murió en el accidente.

Qué se sabe de los heridos por el fatal triple choque en Ruta 3: varios viajaban en el colectivo que iba a Viedma

En las primeras informaciones se conoció que las mujeres que circulaban en la camioneta, Gloria Winsetel y Elena Telker, fueron trasladadas al hospital de Hilario Ascasubi para ser atendidas.

Además, el conductor del colectivo con destino a Viedma sufrió heridas de gravedad y fue trasladado al Pedro Luro. Sobre los pasajeros se conoció que algunos sufrieron golpes y heridas leves.

«La Policía Científica trabaja en el lugar para determinar las causas del siniestro. La ruta permanece cortada al tránsito, con desvíos habilitados por el camino alternativo a La Salada. La Fiscalía de Villarino, a cargo del Dr. Dimas García, interviene en la investigación y se están tomando declaraciones a los testigos para esclarecer lo sucedido», indicó Infoluro.