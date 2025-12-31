Imputaron a dos hombres por intento de femicidio y otros delitos en Valle Medio: uno quedó detenido

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a dos hombres por una serie de delitos cometidos contra una mujer, en un hecho ocurrido el lunes en la zona de chacras de Lamarque. Uno de los imputados quedó detenido con prisión preventiva, mientras que el otro deberá cumplir medidas cautelares, entre ellas el uso de un dispositivo electrónico y la prohibición de acercamiento a la víctima.

Hechos investigados

Según la acusación fiscal, los episodios se desarrollaron entre las 12 y las 18 horas en una vivienda rural, donde uno de los hombres citó a su expareja. Durante ese lapso, la habría amenazado de muerte con un arma de fuego, abusado sexualmente de ella, golpeado en reiteradas oportunidades y privado ilegítimamente de su libertad, manteniéndola cautiva dentro del inmueble.

Intento de huida y rol del segundo imputado

La fiscalía detalló que, en un momento, la víctima habría intentado escapar y se comunicó con el propietario del lugar, el segundo imputado. Sin embargo, este hombre no la habría auxiliado y permaneció fuera de la vivienda mientras continuaban las agresiones, conducta por la cual quedó imputado por encubrimiento agravado.

Evidencia reunida

Entre las pruebas presentadas se encuentran las videograbaciones de las cámaras de seguridad de la vivienda, secuestradas con autorización judicial, la denuncia penal realizada por la víctima, el preventivo de la Comisaría 17 de Lamarque y la copia de una medida vigente en el marco de la Ley 3040. A ello se suman informes médicos forenses que certificaron múltiples lesiones en el cuerpo de la mujer.

Intervenciones periciales y allanamientos

La investigación incluyó allanamientos con intervención del Cuerpo de Investigación Judicial y del Gabinete de Criminalística, que permitieron reunir elementos de interés para la causa, además de informes técnicos vinculados al uso y tenencia de armas de fuego.

Decisión judicial y calificaciones legales

El juez de Garantías dispuso un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria. Ordenó la prisión preventiva por dos meses para el principal imputado, acusado por tentativa de femicidio agravado, privación ilegítima de la libertad, abuso sexual con acceso carnal, amenazas, coacción, portación ilegal de arma, lesiones y desobediencia judicial, todo en concurso real. El segundo imputado quedó acusado por encubrimiento agravado y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.