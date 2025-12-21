Murió luego de caer con su auto a un canal en Cipolletti: el dato sobre su identidad

Un muerto por un accidente vial en un canal de Cipolletti. Foto: Gentileza Facebook Miguel Angel Parra.

Un hombre murió luego que el vehículo en que circulaba cayera ayer a un canal en Cipolletti. Se investiga las circunstancias del hecho. Qué se sabe de la identidad del fallecido.

Según indicaron fuentes de la Policía a Diario RÍO NEGRO el hecho ocurrió en un canal ubicado en Hugo Rimelle y Juan Domingo Perón.

Murió un hombre en Cipolletti: el dato sobre su identidad

Se investiga porque un Fiat Palio modelo Adventure quedó semisumergido y con las cuatro ruedas hacia arriba. El hecho se reportó alrededor de las 16:30 del sábado. Trabajó personal del Gabinete Criminalístico.

Concurrió personal de bomberos que observó que había una persona sin vida dentro del auto. Fuentes de la investigación confirmaron que la víctima tenía alrededor de 50 años y era de origen boliviano.

Intervino en el caso el Ministerio Público Fiscal de Río Negro. Entre las medidas se dispuso la realización de la autopsia en la morgue judicial de General Roca.