Quién era el hombre que murió mientras llevaba a su hija al colegio en Roca: la familia agradeció al docente que lo asistió

Un trágico episodio se registró en General Roca este martes 6 de octubre. Un hombre llevaba en moto a su hija al colegio cuando derrapó y ambos cayeron al suelo. En el hospital, el médico de guardia constató que el conductor murió producto de un paro cardiorrespiratorio. A través de las redes sociales, su familia lo identificó y emitió un agradecimiento especial hacia un docente que lo asistió.

De acuerdo con la información brindada por el área de prensa del Ministerio de Seguridad a Diario RÍO NEGRO, el episodio ocurrió sobre la calle España, entre San Luis y Palacios.

Testigos del hecho relataron que, al acercarse para asistirlos, advirtieron que el conductor se había descompensado, por lo que solicitaron asistencia médica de inmediato.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales encontraron a un trabajador de la educación que, tras presenciar la emergencia mientras transitaba por el sector, había iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

El hombre fue trasladado de urgencia en ambulancia, pero minutos más tarde el médico de guardia constató su fallecimiento a causa de un paro cardiorrespiratorio. En cuanto a la hija del motociclista, se confirmó que sufrió lesiones leves y permaneció acompañada hasta la llegada de sus familiares.

Quién era el padre que murió y el agradecimiento de su familia al docente

En Facebook, familiares identificaron a la víctima fatal de 40 años como Edgardo Pineda. «No caigo que te hayas ido, tio. Anoche tuvimos la última charla y te enojaste porque te retamos. Perdón, no te entendíamos. Hoy solo quedan los recuerdos de los momentos compartidos. Te vamos a extrañar», indicó su sobrina Jazmín.

A la par del mensaje de despedida, también publicó un agradecimiento especial para Roberto Ríos, el profesor de educación física que de la ESRN N°9 que lo asistió en la vía pública.

«Sé que el final no fue el que todos hubiéramos querido, pero eso no quita el enorme valor de lo que hiciste. En un momento de desesperación, tuviste el coraje de actuar, de intentar salvar una vida y de no quedarte de brazos cruzados«, indicó.

En este sentido, resaltó: «Eso habla de la clase de persona y de profesional que sos. No siempre podemos cambiar el resultado, pero sí podemos elegir hacer todo lo que está a nuestro alcance. Y vos lo hiciste».

«Gracias por tu valentía, por actuar y por demostrar que, ante una situación así, lo importante es intentarlo. Eso también vale muchísimo y merece ser reconocido«, concluyó.