Quién era el turista de Buenos Aires que murió después de volcar en la Ruta 237 de Neuquén

El accidente ocurrió a unos seis kilómetros de Piedra del Águila, sobre la Ruta Nacional 237. Foto: gentileza.

Un vuelco fatal ocurrió este miércoles a pocos kilómetros de Piedra del Águila, sobre la Ruta Nacional 237. Un hombre de 64 años, oriundo de Buenos Aires, murió en el acto. Su acompañante, una mujer de 54, fue hospitalizada pero está fuera de peligro. El siniestro ocurrió cuando regresaban de Bariloche hacia Buenos Aires.

Un vuelco fatal en una de las rutas más transitadas de Neuquén

La identidad del fallecido se conoció horas después del impacto. El Ministerio Público Fiscal (MPF) informó a que se trataba Walter López, quien residiría en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El comisario Raúl Levio informó a Diario RÍO NEGRO que el siniestro vial se produjo a la altura del kilómetro 1450 de la Ruta Nacional 237, en dirección sur, cerca de las 13. El tramo se encuentra a unos seis kilómetros de la localidad neuquina.

El vehículo cruzó de carril y volcó varias veces antes de detenerse. Foto: Gentileza Policía de Neuquén.

El jefe policial explicó que la pareja viajaba a bordo de un Renault Sandero Stepway. De acuerdo con los primeros indicios relevados en el lugar, el conductor “habría perdido el control del vehículo tras morder banquina”, lo que desencadenó la maniobra fatal.

Cómo fue el vuelco fatal en la Ruta 237, cerca de Piedra del Águila

Tras salir de la calzada, el vehículo cruzó de carril y dio cinco tumbos antes de detenerse. El impacto fue letal para el conductor, que murió en el lugar producto de las heridas sufridas durante el vuelco sobre la Ruta Nacional 237. Los bomberos indicaron que no llevaba colocado el cinturón de seguridad.

La mujer que lo acompañaba fue asistida por personal de emergencias y trasladada al hospital local. Desde las autoridades indicaron que se encuentra fuera de peligro.