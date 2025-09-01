Quién era la mujer de 73 años que murió al caer de su moto en Roca

El domingo por la noche se registró un trágico siniestro vial en Roca que dejó como resultado una víctima fatal. Una mujer de 73 años que circulaba sola en moto, se cayó y por el impacto, murió en el acto pese a que llevaba casco. En horas de la madrugada se logró confirmar su identidad, ¿quién era?.

Según información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, la mujer fue identificada como María Audolina Painen Quijón. Tenía 73 años y era una reconocida vecina del barrio Mosconi.

Tragedia en Roca: cómo fue el accidente

Alrededor de las 19.40, vecinos alertaron a la policía sobre un accidente vehicular con posibles personas lesionadas.

Personal policial se dirigió rápidamente al lugar y constató que la mujer se encontraba tendida sobre la calzada. Según informaron fuentes policiales, dos testigos presentes en el momento del hecho afirmaron que la víctima cayó sola y llevaba puesto el casco.

Personal de salud acudió inmediatamente, pero al llegar la mujer ya había fallecido. El médico que intervino en el lugar constató una muerte súbita.

Posteriormente, se tomaron declaraciones de los dos testigos: un guardia de seguridad y otro vecino, quienes coincidieron en que no hubo intervención de terceros.