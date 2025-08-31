Tragedia en Roca: una mujer murió tras caer de su moto, qué se sabe

En la tarde de este domingo, una mujer de 70 años murió tras caer de su motocicleta en la avenida Viterbori, en cercanías del Paseo del Bicentenario en Roca. La información fue confirmada a Diario RÍO NEGRO por el comisario Hugo Almendra.

Según se informó, el hecho ocurrió alrededor de las 19.40, cuando vecinos alertaron a la policía sobre un accidente en la vía pública. Al llegar al lugar, efectivos constataron que la víctima se encontraba tendida sobre el asfalto.

Personal del Siarme intentó reanimarla mediante maniobras de RCP, pero la mujer murió en el lugar.

El Ministerio Público Fiscal tomó intervención para avanzar con los trámites correspondientes

La fiscalía de turno fue notificada y dispuso las actuaciones correspondientes para avanzar con el trámite legal y la entrega del cuerpo a los familiares.

Las autoridades investigan si el deceso se produjo como consecuencia de una descompensación o de un derrape de la motocicleta.