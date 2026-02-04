Quién era la mujer que hallaron muerta en El Manso tras ser intensamente buscada: tenía 62 años

Un trágico hallazgo se produjo este miércoles 4 de febrero en inmediaciones del río Manso. Una mujer que era intensamente buscada desde horas de la madrugada fue encontrada muerta en la costa. Quién era la víctima fatal.

Según confirmaron fuentes oficiales a Diario RÍO NEGRO, el cuerpo fue hallado minutos después de las 7, a la altura del kilómetro 25 de la Ruta 83, en un sector del campo Las Bandurrias.

La mujer había salido de su casa este martes para ir a pesar. La preocupación empezó cuando, cerca las 19, no regresó y su marido decidió dar aviso a personal del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif).

El Splif se contactó de inmediato a la Policía de Río Negro, que empezó un operativo de búsqueda con ayuda de un dron que duró hasta horas de la madrugada.

Sin embargo, debido a la lluvia, se tuvo que suspender momentáneamente hasta las 6 de este miércoles.

El mismo contó con la participación de personal de Splif, vaquéanos de la zona, patrulla montaña, bomberos de rescate de El Bolsón y uniformados de la Comisaría 12.

Lamentablemente, el operativo terminó con la peor noticia, ya que la mujer fue localizada sin signos vitales.

Quién era la mujer hallada muerta en El Manso

La mujer fue identificada como Cecilia María Grandval, de 62 años. El Ministerio Público Fiscal confirmó que el caso fue tomado por el fiscal Francisco Arrien, quien dispuso la intervención del Gabinete de Criminalística para realizar las pericias correspondientes.

Según los primeros indicios de la investigación, la víctima habría sufrido un paro cardiaco cuando estaba en el río y la corriente del agua la habría arrastrado unos tres kilómetros hasta el lugar donde fue encontrada.

El fiscal solicitó la realización de la autopsia para determinar las causas de la muerte y el cuerpo fue trasladado con custodia policial hasta San Carlos de Bariloche.