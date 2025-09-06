Quién era el hombre que murió en Roca luego de un fuerte choque contra un árbol

Un hombre murió en un choque en Roca. Foto: Gentileza.

Un hombre de más de 30 años murió luego impactar con su auto contra un árbol. Fue sobre la calle Maipu, en inmediaciones del barrio Quinta 25 de Roca. Se conoció la identidad del fallecido.

Fuentes de la investigación confirmaron a Diario RÍO NEGRO que la víctima fatal era Emilio Federico Quilodran.

Qué se sabe del accidente dónde murió una persona en Roca

El siniestro fue durante el viernes por la madrugada. Desde la Policía de Río Negro indicaron a este medio que según los primeros datos recabados en el sitio no hubo otro vehículo involucrado en el siniestro vial.

Además que hubo una persona testigo el hecho. La dinámica del accidente aún se encuentra en investigación.

Personal médico acudió inmediatamente al lugar, pero cuando le realizaban los exámenes físicos confirmaron su deceso.