Murió un hombre en General Roca tras un fuerte choque: perdió el control e impactó contra un arbusto

Personal médico confirmó su deceso cuando le realizaban los exámenes físicos en el lugar. Foto: archivo.

Un choque fatal se registró esta madrugada en General Roca. Un hombre murió producto de un violento impacto contra un arbusto. Cuando arribó la ambulancia la víctima ya no tenía signos vitales.

Según información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió cerca de las 5 sobre la calle Maipu, en inmediaciones del barrio Quinta 25.

Tras la alerta de un incidente vial, un móvil policial acudió a la zona y detectó a un sujeto que presentaba un gran corte en su cuero cabelludo.

Personal médico acudió inmediatamente al lugar, pero cuando le realizaban los exámenes físicos confirmaron su deceso.

Qué se sabe del choque fatal en Roca de este viernes: quién era la víctima

Desde Criminalística realizaron pericias preliminares para determinar los motivos del accidente y a partir de los primeros indicios descartaron que haya habido otro vehículo involucrado.

Asimismo, una vecino notificó a las autoridades que vio pasar al vehículo a alta velocidad, perdió el control y colisionó contra un arbusto.