Quién es la barilochense que trabajó en la serie «La hija del fuego» que se acaba de estrenar en Disney+

«La hija del fuego: la venganza de la bastarda» es la nueva serie de Disney+, protagonizada por Eugenia «China» Suárez, que se grabó en San Martín de los Andes. Este nuevo thriller romántico de 22 capítulos incorporó la actuación de la barilochense Monserrat Seguel.

Suárez encarna a Letizia, una mujer que, luego de 20 años, regresa a Villa Los Cóndores con otra identidad. En su infancia fue testigo del asesinato de su madre, razón por la cual abandonó el pueblo y se radicó en España. Pero tiempo después, regresa al país con la intención de vengarse.

La serie producida por Kapow se grabó en mayo del año pasado en Buenos Aires y gran parte, en San Martín de los Andes.

Monserrat, junto a Eugenia «China» Suarez. Foto: gentileza

«Actúo desde hace 17 años. Mi formación fue en teatro musical: soy actriz, cantante y bailarina. Y hace tres años incursioné en la actuación frente a cámara para publicidades. A la serie de Disney llegué por un casting«, contó Monserrat a diario RÍO NEGRO.

Lo definió como un «drama amoroso con mucho suspenso»: «Trata de una chica que estaba dada por muerta, pero vuelve a Patagonia a vengarse de las personas que asesinaron a su madre. Crea un meticuloso plan de acción para ir asesinando a cada persona y, se cruza con el amor de su vida. Alguien de su infancia. La serie es muy dramática, pero tiene un toque de romance».

La serie tiene 22 capítulos. Foto: gentileza

Monserrat interpreta a Susana, la enfermera del pueblo que recibe a las personas que caen heridas en el hospital tras los asesinatos. «Mi personaje va viendo desde adentro los culebrones. Hay secretos, suspenso y drama en la serie. Si bien soy actriz, esto del cine fue un desafío nuevo. El equipo de producción es de alto nivel y constantemente ayudaban con el coaching. Me enviaron los diálogos con muchos meses de anticipación», comentó esta mujer que coordina una academia de teatro, danza y canto en Bariloche desde hace ocho años.

Admitió que «todo pasa muy rápido y hay mucho trabajo que se resume en una escena. En mi caso, intervine en dos capítulos y los diálogos pueden cambiar en el momento de grabar. Todo depende del director».

«La hija del fuego» es un thriller romántico. Foto: gentileza

«Lo más complejo -continuó- es meterse en la historia con el personaje. Capaz que ya están grabando el capítulo final y vos estás comenzando a grabar. El trabajo del actor es meterse en contacto con esa intensidad del drama, sin sobreexagerar. Se trata de salir lo más natural posible en el drama. El desafío es estar a la altura de lo que requiere la escena«.

En la serie participan Diego Cremonesi (de «Un gallo para Esculapio», «El marginal» y «Monzón», entre otras), Eleonora Wexler, el actor chileno Pedro Fontaine y, Jerónimo Bosia (intervino en «La Sociedad de la Nieve»).

Monserrat destacó que había trabajado en algunas producciones de Disney y Netflix aunque «nunca logró un personaje». Participó como extra en «Atrapados», la serie que se filmó en Bariloche, «El novio para mamá» e incluso una serie que se grabó en Bariloche en 2022 pero nunca se estrenó por un paro de guionistas. También se sumó a varias publicidades.

«Sorpresivamente, me encantó cómo quedó la serie porque los actores solemos ser autoexigentes. Me enganché con la serie de tal manera que no pude parar de verla y no tuve en cuenta ni siquiera cuando apareció mi personaje. Trabajo desde hace muchos años y esta experiencia fue importante en un contexto en que la gente ya casi no va al teatro y solo ve plataformas«, concluyó.