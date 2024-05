«Nos está tomando a todos por estúpidos», aseguró la mamá de Agustina Fernández sobre Pablo Parra

La primera semana del juicio por el femicidio de Agustina Fernández llegará a su fin esta tarde. La mamá de la joven, Silvana Cappello, dialogó con RÍO NEGRO RADIO sobre las jornadas transcurridas y fue tajante en su opinión sobre Pablo Parra: «Nos está tomando a todos por estúpidos». Además, aseguró que «justicia es perpetua».

Escuchá a Silvana Cappello, mamá de Agustina, en RÍO NEGRO RADIO:

Cinco días atrás, iniciaba el juicio por jurado que tiene como objetivo definir si Pablo Parra fue quien asesinó a Agustina Fernández la tarde del 2 de julio del 2022. Durante las jornadas, el jurado popular escuchó testimonios de familiares, amigos y allegados de Agustina, así como también el relato de los peritos y efectivos policiales que trabajaron en el caso.

«Fueron jornadas muy largas e intensas. Siento que cada declaración es terrible, pero más que favorable. Tener un proceso justo es importante. Somos seres humanos que sentimos, es difícil tener al acusado a medio metro y tener que declarar bajo su mirada«, manifestó Silvana Cappello, mamá de Agustina Fernández.

Ante la pregunta sobre la actitud de Pablo Parra durante el juicio, Silvana fue clara: «no me sorprende, tiene actitudes psicópatas. A los 10 días estuvo en una fiesta electrónica, después vendiendo dólares. Nos está tomando a todos por estúpidos. Hay gente que es letrada que está teniendo que escuchar todo esto. Este tipo nos pasó por encima como sociedad».

A lo que agregó: «yo solo tengo para reprocharle el hecho de que no la llevó al hospital y no hizo nada por ella. Estoy más que convencida de mi postura y para mí justicia es perpetua».

Este jueves, Cappello recibió el acompañamiento de las organizaciones sociales, entre ellas Ni Una Menos. Los grupos se desprendieron de la marcha general por el paro de la CGT y les ofrecieron contención a los familiares de la víctima.

La mujer salió a la vereda de los tribunales y agradeció el gesto desde el minuto cero, recordó, por ejemplo, que la líder Lila Calderón estuvo desde que Agustina permanecía internada en el hospital.

Femicidio de Agustina en Cipolletti: uno de los policías que investigó el caso concluyó que el «encapuchado» es Pablo Parra

Tal vez uno de los testimonios más importantes de la quinta jornada del juicio que se le sigue a Parra por el crimen de Agustina Fernández y por el cual podría ser condenado a una pena de prisión perpetua, fue el del perito de la rionegrina quien cuenta con 12 años de experiencia y ha participado en hechos policiales relevantes en toda la zona.

Comenzó explicando que llevó adelante el análisis de más de 500 horas de grabación de las cámara de seguridad. También abordó las pericias del automóvil de Parra -Hyundai Elantra del cual hay sólo dos modelos en la zona- del cual hizo el seguimiento en las horas donde se estima que fue asesinada la joven pampeana de 19 años.

Venegas puso su análisis en la persona «de negro» que aparece en las inmediaciones del complejo y llegó a la conclusión de que efectivamente se trataba de Pablo Parra. «Puedo decir que es Pablo Parra pero no confirmarlo porque hago trabajo de campo, no soy perito», sostuvo y aclaró que se basó en su trabajo, en el vehículo, en la cronología de los hechos y en los horarios en los que se movió el único imputado.

El investigador sostuvo por las luces (tipo rombo), el techo y el modelo, no hay duda que no sea Parra el que circulaba en ese auto y también generó sospechas el recorrido que realizó esa noche ya que en teoría iba a la casa de sus padres pero no utilizó el recorrido más corto.