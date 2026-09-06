Choque fatal sobre la Ruta 251, cerca de Conesa: el camionero está imputado por homicidio culposo

Dos muertos en un accidente sobre la Ruta 251. Foto: gentileza Conesa Informa.

El sábado se registró otro choque en Río Negro que dejó como saldo dos víctimas fatales. El siniestro fatal fue sobre la Ruta 251, cerca de Conesa. Se conoció que otra persona resultó herida de gravedad. El conductor de un camión está imputado por homicidio culposo.

El accidente fue a la altura del kilómetro 158.

Choque faltal sobre la Ruta 251: qué se sabe

Hubo tres vehículos involucrados: un camión, una Volkswagen Amarok y un auto marca Nissan. Desde el área de comunicación del Ministerio Público Fiscal dijeron a Diario RÍO NEGRO que la fiscal Mariana Giammona se juntó en el hospital de Viedma con el conductor de la camioneta.

Está en principio imputado el conductor del camión por homicidio culposo «mientras continúan las medidas en el marco de las perciias accidentológicas».

Se conoció que tres personas circulaban a bordo de la camioneta. Dos murieron por el choque. La tercera resultó con lesiones graves y fue trasladada al hospital de Canesa,

En el sitio trabajó el Gabinete de Criminalística, bomberos, la Brigada y la Fiscalía de turno.