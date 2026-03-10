Mapa | Dónde ocurrió el trágico accidente de Cervantes en el que murieron dos trabajadores del Poder Judicial de Río Negro

Un trágico accidente golpea al Poder Judicial de Río Negro, precisamente la sede que se encuentra en Villa Regina. Dos trabajadores judiciales, un hombre y una mujer, murieron luego de que el vehículo en el que se trasladaban cayera al canal de riego de Cervantes.

Mapa de dónde ocurrió el trágico accidente de Cervantes

El escenario del siniestro se ubicó en la zona de Ruta Chica o Ruta 65, en el tramo comprendido entre las ciudades de Roca y Cervantes. Esa vía es muy utilizada por las personas que viven en zonas rurales o por aquellas que buscan evitar el tráfico de la Ruta Nacional 22.

Según pudo constatar Diario RÍO NEGRO, el auto volcó en cercanías al puente conocido como «Palermiti» y según la ubicación fue cerca de un cruce con una calle rural. El vehículo se trasladaba en sentido este-oeste

Por el siniestro, el tránsito en el lugar se encuentra interrumpido. Si bien el auto ya fue extraído del canal, los efectivos están terminando de realizar las pericias correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el accidente.