Quiénes son las tres postulantes que concursan por el cargo de Jueza de Paz

El Concejo Deliberante de la ciudad de Cipolletti definió quienes serán las tres candidatas que podrán ocupar el cargo de Jueza de Paz. La decisión final la tomará el Tribunal Superior de Justicia de Río Negro.

Los concejales definieron por unanimidad a las tres postulantes. La terna quedó integrada por: Gabriela Montarfano, Lucrecia Padín y Cecilia San Pedro.

Gabriela Montarfano, es abogada mediadora recibida en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue de Roca. Actualmente es la jueza suplente del juzgado de paz. Trabaja en la institución hace más de cuatro años, inició su carrera como secretaria del juzgado y ahora aspira a ocupar el cargo de jueza titular.

Explicó que «la justicia de paz es una función que requiere conocimientos técnicos vinculados a la competencia del juzgado. En Cipolletti tenemos la posibilidad de trabajar denuncias de diferentes aspectos y competencias. Hace más de cuatro años que trabajo en la institución, creo que tengo la experiencia y formación que se requiere para el cargo. Además de la predisposición y compromiso de atender a la gente que viene a realizar sus consultas».

Lucrecia Padín, es abogada recibida en la Universidad de Buenos Aires. En declaraciones con Río Negro contó que su motivación es poder trabajar para su ciudad. «Nací y me crié en Cipolletti, me motiva trabajar para mi ciudad considerando que la justicia civil es el primer acceso que tiene el ciudadano con la justicia. Me dedico a los social y a trabajar para la comunidad. Trabaje en el organismo penal de Cipolletti, en la Senaf, siempre buscando que la gente pueda resolver sus conflictos. Considero que en la justicia siempre se debe tener empatía por el otro».

Cecilia San Pedro, es abogada recibida en la Universidad Católica de Salta. Es nacida y criada en la ciudad, hace diez años tiene su estudio jurídico que se especializa en sucesión y familia. También es mediadora y jueza de faltas del municipio de Cipolletti, anteriormente desempeñó actividades como asesora legal en el Registro de la Propiedad del Inmueble y trabajó en el área de Cooperativas y Mutuales de Personas Jurídicas de Neuquén.

Cecilia expresó, «me postule al cargo porque me parecen que vienen cosas buenas para los juzgados. Hay reformas que se están tratando de llevar adelante qué tiene que ver con la violencia de género callejera que muchas veces queda sin acceso a la justicia, el medio ambiente y todo el ámbito contravencional me motiva a presentarme al cargo».

La lista será informada posteriormente al Poder Judicial de Río Negro, para que a través de un proceso de evaluación se realice la designación de quien ocupará el puesto.