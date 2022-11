Quinta Bajada de Las Grutas: El concesionario presentó un amparo y un juez ordenó no innovar sobre la concesión

Por fallas en el procedimiento para solicitar la rescisión del contrato, el titular del fuero contencioso administrativo Julián Fernández Eguía dio lugar a un recurso de amparo que presentó Cristian Genen, el titular de la concesión del parador de la Quinta Bajada, que le adeuda más de $20.000.000 al municipio en concepto de canon. A ese monto se suman multas impagas por funcionar como boliche pese a la prohibición detallada en los pliegos de la concesión, y la falta de obras que debían estar listas antes de este verano.

El juez Eguía lidera un fuero recientemente creado en el que se tramitan conflictos en los que el Estado es parte. Para tomar su decisión no analizó la cuestión de fondo, sino que aceptó el planteo del abogado del comerciante (Fernando Casadei) que alegó que la municipalidad de San Antonio no obró de manera correcta para resolver la caducidad del trato.

Tras aceptar el planteo, el magistrado ordenó la medida de no innovar, por lo cual debería paralizarse el pedido de entrega del parador, del cual el hombre estaba a punto de ser desalojado. Ahora, tras recibir la notificación de esta decisión, el Ejecutivo comunal deberá elevar al fuero los fundamentos del cese del contrato , y obrar tal como lo indican las normas para lograr la baja de la concesión.

“Mi cliente sólo recibió la notificación de la promulgación de una ordenanza en la cual el Concejo Deliberante pide que se le quite la concesión, por presuntos incumplimientos. Pero el CD no tiene la potestad de obrar sobre eso. Es resorte del Ejecutivo esa determinación, y no hay ningún acto administrativo que dé cuenta de la decisión del intendente Adrián Casadei (JSRN) de pedir la baja. Eso, entre otros procedimientos que no fueron respetados y figuran en los pliegos, dónde se detalla cómo debe proceder el Estado si busca cesar el contrato” expresó Fernando Casadei, uno de los letrados que representa a Genen.

“Acá estaremos”, un epígrafe que provocó indignación

Ésa es la imagen que se viralizó a través de redes sociales, y los vecinos interpretaron como una provocación. A la derecha y junto a un empleado está Fabricio Genen, hermano de Cristian, el actual Concesionario. Tuvo la explotación del lugar por 10 años, antes de que Cristian ganara la licitación por 15 años más.

La noticia sobre la decisión judicial comenzó a rumorearse ayer a última hora. Y una foto del hermano del actual concesionario, que se viralizó a través de redes sociales, generó el repudio y las críticas de los vecinos, que interpretaron la imagen como una provocación del comerciante, que sigue adeudando una cuantiosa suma.

“Acá estaremos” rezaba la fotografía en la que se veía a Fabricio “El Garza” Genen junto a un empleado, riendo ante un banner con la gráfica del parador.

Fabricio lideró el espacio por 10 años, y el actual titular es su hermano Cristian Genen, al que en noviembre del año pasado se le otorgó la concesión hasta 2036, por 15 años más. Pese a las críticas que oportunamente cosechó la decisión porque ambos están ligados comercialmente y el municipio había cuestionado duramente a Fabricio, que hizo un uso inadecuado del lugar e incumplió los protocolos impuestos durante la pandemia.

Otros paradores también registran cuantiosas deudas

El de la Quinta Bajada no es el único parador que registra deudas, algo que, en los últimos días, fue puesto en tela de juicio por los concejales de la oposición (FDT y UCR), que consideran que la laxitud del Ejecutivo comunal (JSRN) va en contra de los intereses del destino.

Por caso, la deuda de la Cuarta Bajada también ascendía a $20.000.000, aunque su concesionario, Daniel Refosco, aseguró que días atrás “abonamos $10.000.000, y estamos en tratativas de resolver lo que resta”.

Otras bajadas con sumas impagas son La Rinconada, que lidera Adrián Marzo y tiene en mora (según informó uno de los ediles del Concejo Deliberante) una cifra que asciende a $1.997.580. Y la bajada La Rueda, que encabeza Sebastián Bartolo y debe $2.684.573.