Ráfagas intensas en la Patagonia y tormentas en el litoral: el SMN emitió alerta para 15 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles una alerta amarilla por vientos fuertes que abarca a Río Negro, Neuquén y a gran parte del territorio nacional. Las ráfagas, según el organismo, podrían superar los 80 kilómetros por hora en el centro y sur del país, mientras que en el norte podrían alcanzar hasta 90 km/h.

En la región patagónica se prevén vientos del sudoeste con intensidades entre 30 y 55 km/h, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h. Estas condiciones, habituales en esta época del año, podrían complicar la circulación en rutas de meseta, sectores de la cordillera y zonas costeras.

Alerta en gran parte del país: las provincias afectadas

Además de Río Negro y Neuquén, la advertencia por vientos fuertes rige en Buenos Aires, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, Salta, Santa Cruz y Tucumán.

En paralelo, el SMN también emitió alerta amarilla por tormentas para Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Santa Fe, donde se esperan lluvias intensas —de entre 30 y 60 mm en cortos períodos—, acompañadas de actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas.

El organismo meteorológico aconsejó a la población: