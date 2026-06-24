Una tecnicatura de acompañamiento terapéutico se suma a la oferta educativa en Plaza Huincul

Las autoridades del municipio de Plaza Huincul y de la FRN - UTN firmaron el convenio. (Foto gentileza)

Una tecnicatura universitaria implementada a través de la facultad Regional del Neuquén de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN – FRN) empezará en agosto próximo y tendrá un cupo limitado a 70 asistentes. Su puesta en marcha se concreta con el municipio huinculense que dispuso del espacio físico para su enseñanza.

Entre la serie de requisitos exigidos figuran el de la residencia en la localidad y el título secundario. En el caso que se supere el cupo se dará prioridad a los aspirantes huinculenses. La carrera durará dos años y comenzará el 10 de agosto.

El convenio que se firmó entre el municipio huinculense y la UTN – FRN permite el dictado de la tecnicatura universitaria en Acompañamiento Terapéutico. La propuesta implica la implementación a partir de agosto de esta formación que tendrá una duración de dos años.

El dictado será con modalidad presencial y virtual sincrónica. Mientras que la inscripción ya se puede realizar y hay tiempo hasta el próximo 3 de agosto porque el inicio será el 10 de ese mismo mes. La forma de anotarse es a través de la página web de la UTN en https://www.frn.utn.edu.ar/.

Además, se deberá enviar un correo electrónico a preinscripcion@frn.utn.edu.ar aunque el cursado se hará en la sede de la subsecretaría de Capacitación del municipio de Huincul. En el correo se deberán aportar los datos personales -apellido y nombres completos- y se deberá adjuntar la documentación escaneada en formato PDF.

Cuáles son los requisitos para inscribirse

Entre lo solicitado figura las fotocopias legalizadas por juzgado de Paz o escribano público del título secundario; del DNI tanto el frente como el dorso. En caso de encontrarse ejerciendo como acompañante terapéutico, la certificación emitida por el equipo terapéutico al que pertenece.

Se hizo hincapié que es imprescindible contar con estudios secundarios completos para acceder a la carrera. Por otra parte, se tendrán en cuenta determinados criterios de admisión, teniendo en cuenta que el cupo es limitado a 70 lugares. El orden de aceptación tendrá como prioridad a quienes tengan domicilio en Plaza Huincul y una antigüedad mínima de residencia de un año, acreditada mediante DNI.

Si se supera ese cupo, la prioridad la tendrán quienes cuenten con las certificaciones previas en Acompañamiento Terapéutico y que necesiten adecuar su formación a la reglamentación provincial Nº 3.147, que regula el ejercicio de la actividad. Por último, se considerarán los aspirantes que no cumplan con los requisitos anteriores.

El convenio alcanzado fue firmado entre el intendente Claudio Larraza, el decano Pablo Liscovsky, la decana electa, Patricia González de la UTN -FRN-, y la subsecretaria de Capacitación, Soledad Almendra.

Las clases presenciales serán en la sede de la subsecretaría mencionada que se ubica en avenida del Libertador N° 517 del barrio Central de Plaza Huincul.