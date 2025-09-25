Rechazan tres pedidos de jurado de enjuiciamiento en Neuquén

La comisión especial tiene como función analizar la admisibilidad de los pedidos de jury. (Archivo)

La comisión especial del Jurado de Enjuiciamiento rechazó sendas denuncias por presunto mal desempeño que fueron presentadas contra la fiscal de Zapala, Laura Pizzipaulo; la fiscal de Rincón de los Sauces, Rocío Rivero; y la jueza civil de Cutral Co, Vaninna Cordi.

Pizzipaulo había sido denunciada por su desempeño en un legajo en el que debía investigar el destino de fondos recibidos por el club Unión de Zapala.

De acuerdo con el denunciante, la comisión directiva saliente al 31 de julio del 2023 no habría justificado el destino de millonarias sumas de dinero.

La fiscal fue recusada pero no se apartó del caso, y un año después de recibir la denuncia la desestimó. Un juez ratificó su decisión, que luego fue revocada por el Tribunal de Impugnación.

En el caso de Rocío Rivero, la denunció un abogado de Rincón de los Sauces por su demora al frente de varios expedientes.

Tras analizar cada uno de los casos, la comisión de admisibilidad del jury decidió rechazar la presentación.

Respecto de la jueza Cordi, la acusación en su contra la presentó un abogado por el desempeño de la magistrada en una causa entre particulares.

En este caso, Cordi formuló un descargo en el que respondió cada punto de la presentación.

La comisión concluyó que «no hubo una causal ni hechos que puedan asumirse como justificativos de una remoción» de la magistrada. «No se observan situaciones que puedan asumirse como notorio desconocimiento del derecho ni desviación de poder», agregó.

En los dos últimos casos la comisión estuvo integrada por Soledad Gennari por el TSJ, Ernesto Novoa por la Legislatura y Marcela Santini por los Colegios de Abogados.

En el caso Pizzipaulo, el fiscal general José Gerez reemplazó a Gennari, quien se excusó de intervenir.