Reciclan tapitas de plástico y fabrican anteojos para donar: «Una propuesta integral, inclusiva y sostenible»

Una iniciativa solidaria en Argentina combina cuidado ambiental e inclusión social al transformar residuos plásticos en anteojos para personas que no pueden acceder a servicios ópticos. El proyecto es impulsado por la Fundación Boreal, que convierte tapitas plásticas en marcos que luego se entregan sin costo en distintos puntos del país.

La propuesta se basa en un modelo de economía circular: con apenas 12 o 13 tapitas es posible fabricar un marco. “Transformar un residuo en una herramienta que mejora la calidad de vida es el corazón de esta campaña”, explicó Cristian Mur.

Un proceso que convierte residuos en soluciones

El circuito comienza con la recolección de tapitas a través de campañas solidarias. Luego, el material es clasificado, lavado y triturado hasta obtener pequeñas partículas reutilizables.

Ese plástico se funde y se inyecta en matrices especiales para dar forma a los marcos. Tras el ensamblado y los controles de calidad, los anteojos se completan en laboratorio con los cristales correspondientes a cada receta.

El resultado final es un producto listo para ser entregado de manera gratuita a quienes lo necesitan.

Un programa integral de salud

La iniciativa forma parte de “Promover Salud”, el programa central de la Fundación, que desde hace más de una década trabaja con una mirada integral. Además de la salud visual, se abordan áreas como la atención pediátrica, odontológica y clínica, junto con campañas de prevención.

El diferencial del proyecto está en su despliegue territorial. A través de un colectivo sanitario, la organización realiza operativos en provincias como Tucumán, Salta, Mendoza, Santiago del Estero y Córdoba, con planes de expansión hacia San Juan.

La unidad móvil llega a localidades alejadas como San Antonio de los Cobres, Tolar Grande, Olacapato y Pichanal, donde el acceso al sistema de salud es limitado.

Durante cada jornada se realizan controles médicos integrales, especialmente en niños. Quienes necesitan anteojos pueden iniciar el trámite en el momento, sin costo.

“El proceso es integral: combina detección, gestión y acceso a una solución concreta”, resumió Mur.

Alcance y proyección

Para garantizar una atención de calidad, cada operativo tiene un máximo de 50 turnos y se organiza a partir de relevamientos previos, evitando listas de espera.

Actualmente, la Fundación alcanza a unas 2.000 personas por año mediante 22 operativos sociosanitarios, financiados por Grupo Boreal.

De cara al futuro, el objetivo es ampliar el impacto con la incorporación de una tercera unidad móvil, dedicada exclusivamente a salud visual, que permitirá llegar a más comunidades en todo el país.