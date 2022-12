Reclaman que haya psiquiatras de manera presencial en el hospital de Cutral Co y Plaza Huincul

Trabajadores del área de Salud Mental que se desempeñan en el hospital de Complejidad Media de Cutral Co y Plaza Huincul reclamaron para que haya psiquiatras y que el único profesional cumpla funciones de manera presencial y no remota. A raíz de esta situación solo atenderán a pacientes internados y a las situaciones psicosociales. En la comarca petrolera son más de 500 los pacientes que requieren atención psiquiátrica.

El grupo de trabajadores del servicio de Salud Mental del hospital local está con quite de colaboración. Esto significa que solo atenderán a la decena de pacientes que están internados y a aquellas situaciones psicosociales.

La medida de fuerza cuenta con el respaldo del gremio ATE. Una de las profesionales en Psicología, María Sánchez describió la situación que atraviesan desde hace un tiempo atrás. «Hemos tratado de sostener la continuidad de las recetas, pero no podemos más porque no es nuestra profesión. Hemos tenido que derivar al (hospital) Castro Rendón y no siempre los reciben», relató.

La demanda de atención no solo abarca a la población de Cutral Co y Plaza Huincul, sino del resto de las localidades que conforman la Zona Sanitaria V, debido a que este hospital es cabecera. Ante la amplia cobertura debieran ser siete los profesionales psiquiatras y solo hay uno que atiende, una porción de los pacientes de manera remota.

Tanto la psicóloga como la delegada de ATE, Anabela Cuevas explicaron que siempre hubo faltante de psiquiatras. Antes del 2020 hubo un solo profesional para demanda presencial y en la pandemia estaba en forma remota.

«Sigue así,. está atendiendo a un sector de pacientes, pero hay muchas atenciones que tienen que ser de forma presencial: los desbordes en la Guardia, los controles de la sala, las atenciones de urgencia, no alcanza un solo médico», especificaron.

A raíz de la medida de fuerza solo atenderán a pacientes internados (que son diez) y que quedaron con el último esquema de medicación y que se les prescribió antes que dejaran de venir. «Eso no es bueno porque necesitan un control diario, para ajustar esa medicación, otros están sin medicación», aclaró Díaz.

El reclamo no solo se circunscribe a la falta de psiquiatras sino también al espacio físico. El servicio cuenta con ocho psicólogos que tienen un solo consultorio. En ocasiones se encuentran con que ese espacio es ocupado para otras actividades sin previo aviso entonces no hay lugar para la atención.

El encuentro con el paciente se debe realizar en el pasillo, en el patio o bien, dar un nuevo turno. Estas situaciones provocan que los pacientes reaccionen, se enojen y en algunos casos hasta se violenten.

Ahora, si existe alguna urgencia, el paciente ingresa por guardia, el médico clínico es el que evalúa si debe recibir la atención psiquiátrica y se debe iniciar el proceso de derivación. «Esta no es la atención de calidad que la gente requiere», explicó.

Finalmente aclararon que después de la pandemia se advirtió un crecimiento de la demanda y no se le puede dar la respuesta inmediata. Por otra parte, existe la promesa del envío de un profesional, pero que atenderá 15 días al mes.

Las trabajadoras explicaron que desde las autoridades locales de salud se les indicó que no se consiguen profesionales para cubrir los cargos. «No sabemos si está relacionado con que es un solo psiquiatra y si se va a agotar. Desconocemos también las condiciones económicas que les ofrecen», destacó.

Sin embargo, coincidieron que es necesario visibilizar la situación para que la comunidad tome conocimiento de lo que ocurre en el área de salud mental del sistema público.