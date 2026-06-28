Más de 300 estudiantes del sur rionegrino aprenden a esquiar con la escuela

Más de 300 estudiantes de El Bolsón, Ñorquinco y El Manso tendrán su primer acercamiento al esquí a través de una propuesta que integra deporte, educación y territorio.

El paisaje de la Comarca Andina forma parte de la vida cotidiana de cientos de adolescentes. Conviven con montañas nevadas, bosques y cerros que aparecen cada mañana detrás de las ventanas de sus escuelas. Sin embargo, para muchos de ellos, ese escenario nunca dejó de ser una postal observada desde abajo.

Este año, 306 estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias y técnicas de El Bolsón, Ñorquinco y El Manso tendrán la oportunidad de recorrer esa montaña de otra manera. A través del programa Esquí Escolar del Gobierno de Río Negro, llegarán al Cerro Perito Moreno durante septiembre para dar sus primeros pasos sobre la nieve acompañados por instructores y docentes.

La propuesta amplía una política educativa que ya había sido anunciada para Bariloche, donde alcanza a estudiantes de nivel primario. En la Comarca Andina, en cambio, el programa fue pensado para jóvenes que cursan el tramo final de la secundaria. Participarán alumnos de distintas instituciones, entre ellas la ESRN 110 de Ñorquinco y el CET 35 de El Manso.

La ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, presentó la iniciativa junto al intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, y el coordinador del Consejo Escolar, Facundo Rodríguez. Allí explicó que el objetivo no es únicamente enseñar una disciplina deportiva, sino acercar a los estudiantes a un patrimonio natural que forma parte de su identidad y que muchas veces permanece inaccesible.

Para garantizar esa posibilidad, la Provincia dispondrá del traslado de todos los grupos desde sus establecimientos educativos hasta el Cerro Perito Moreno y, al finalizar cada jornada, el regreso a las escuelas. De esa manera, el acceso a la actividad no dependerá de las posibilidades económicas de cada familia.

Desde Educación sostienen que el programa también busca fortalecer las trayectorias escolares y promover aprendizajes vinculados al cuidado del ambiente, la valoración del patrimonio regional y el disfrute responsable de la naturaleza. En una provincia donde la nieve suele ser sinónimo de turismo, la propuesta intenta correr esa frontera para convertirla, al menos por un día, en un aula a cielo abierto.