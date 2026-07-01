Qué es el RIMI, quiénes pueden acceder, y qué beneficios ofrece para la provincia de Río Negro

El RIMI llega a Río Negro. Las medianas inversiones y un fuerte incentivo fiscal.

Por Dr. Fernado López Chiesa (Lisicki, Litvin & Abelovich)

La provincia de Río Negro acaba de aprobar el ingreso al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), el cuál traerá consigo una serie de herramientas de incentivos a la inversión productiva en la región. El Poder Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto que fue aprobado por unanimidad y, tras su reciente promulgación, se convirtió en ley.

El RIMI es una herramienta impulsada por el Gobierno nacional para promover la inversión productiva, fortalecer a las pymes y generar nuevas oportunidades de empleo. Con la adhesión de Río Negro, quienes accedan al régimen nacional podrán incorporarse también al Régimen de Promoción Económica e Industrial de la provincia mediante un mecanismo simplificado de presentación de documentación.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. En los proyectos vinculados con parques industriales o logísticos también intervendrá el área de Parques Industriales de la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente.

Al presentar la iniciativa, el gobernador destacó que «las empresas que inviertan en proyectos productivos van a poder acceder a beneficios nacionales, como la devolución anticipada del IVA y ventajas en el Impuesto a las Ganancias». A ello se sumarán herramientas provinciales, entre ellas la reducción de la carga tributaria, exenciones en Ingresos Brutos y Sellos, y facilidades para radicarse y expandirse en la provincia.

«Las empresas que inviertan en proyectos productivos van a poder acceder a beneficios nacionales, como la devolución anticipada del IVA y ventajas en el Impuesto a las Ganancias» Alberto Weretilnek, gobernador de Río Negro

Si bien varias jurisdicciones ya adhirieron al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), son pocas las que avanzaron con el RIMI. Hasta el momento lo hicieron Río Negro y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que Mendoza aún se encuentra en proceso de adhesión.

En este sentido y a fin de conocer en detalle el alcance, la profundidad y la aplicación práctica para las empresas de la provincia, vale repasar los siguientes ocho aspectos clave en la implementación del RIMI para Río Negro.



8 preguntas clave sobre el RIMI

1) ¿Qué inversiones pueden acceder a los beneficios?

Las inversiones realizadas entre el 6 de marzo de 2026 y el 19 de mayo de 2028. En el caso de las obras, serán alcanzadas aquellas que al 6 de marzo de 2026 registraban un grado de avance inferior al 30%.

2) ¿Quiénes pueden acceder al RIMI?

Las empresas argentinas que cuenten con certificado MiPyME (Micro, Pequeña o Mediana Empresa, Tramo I o II) y las entidades sin fines de lucro.

Quienes accedan al régimen nacional podrán incorporarse también al Régimen de Promoción Económica e Industrial de la provincia mediante un mecanismo simplificado de presentación de documentación.

3) ¿Qué se considera una inversión productiva?

Se consideran inversiones destinadas a la adquisición, elaboración, fabricación o importación de bienes para actividades productivas, entre ellas:

Bienes de Capital (BK).

Bienes de Informática y Telecomunicaciones (BIT).

Sistemas y equipos de riego agrícola.

Mallas antigranizo y estructuras de sostén para la protección de cultivos.

Animales con fines reproductivos de genética superior, puros de pedigrí o puros controlados registrados.

Bienes de alta eficiencia energética destinados a generar, almacenar o transportar energía eléctrica a partir de fuentes renovables o a mejorar la eficiencia energética.

Obras.



Quedan excluidos los bienes financieros o de portafolio y las mercaderías.

4) ¿Cuándo se consideran realizadas las inversiones?

Las inversiones productivas se considerarán realizadas cuando entren en funcionamiento y sean afectadas a la producción.

5) ¿Cuál es el monto mínimo de inversión?

El monto mínimo dependerá de la categoría de la empresa según la Ley PyME:

Microempresas: USD 150.000.

Pequeñas empresas: USD 600.000.

Medianas empresas (Tramo I): USD 3.500.000.

Medianas empresas (Tramo II): USD 9.000.000.





Las inversiones en equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo y bienes semovientes no requieren un monto mínimo.

Dato USD 150.000 El monto mínimo para ingresar al RIMI en la categoría Microempresas. El monto para el resto de las categorías llega hasta los USD 9.000.000

6) ¿Qué beneficios impositivos contempla el régimen?

Los principales beneficios son:

Depreciación acelerada en el Impuesto a las Ganancias.

Devolución de créditos fiscales de IVA, sujeta al cupo previsto en la Ley de Presupuesto.





7) ¿Quiénes están excluidos del régimen?

No podrán acceder quienes hayan sido condenados por delitos tributarios, aduaneros o previstos en la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas; quienes se encuentren declarados en quiebra; registren deudas fiscales firmes o accedan al RIGI por la misma inversión.

8) ¿Cuáles son las causales de caducidad de los beneficios?

Para conservar los beneficios, los bienes alcanzados deberán permanecer en el patrimonio del beneficiario durante al menos dos años contados desde su afectación a la actividad productiva.

La incorporación de Río Negro al RIMI consolida la expansión del régimen a nivel provincial y abre una nueva oportunidad para las empresas que buscan invertir y ampliar su capacidad productiva. En ese contexto, una adecuada planificación tributaria y legal será determinante para acceder a los incentivos y sostenerlos en el tiempo.