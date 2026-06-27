AUH de ANSES en julio 2026: cuánto se cobra por hijo con el aumento confirmado.-

En el marco del esquema de movilidad previsional por inflación, regulado por el Decreto 274/2024, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará una actualización del 2,15% en los haberes de las asignaciones sociales durante julio 2026.

La medida de ANSES, que se alinea de forma directa con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo publicado por el INDEC, impactará de manera inmediata en los ingresos de más de 2,5 millones de familias en todo el país.

Para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que residen en el norte de la Patagonia, comprender el desglose de los montos brutos y netos, junto con los complementos alimentarios vigentes, resulta indispensable para planificar la economía doméstica de cara al próximo mes.

Los nuevos montos de la AUH en julio 2026: bolsillo versus retenido

Bajo la nueva escala técnica informada por el organismo previsional, el valor bruto de referencia de la AUH por cada menor a cargo se fijará en $148.049. No obstante, es fundamental recordar que el beneficiario no percibe la totalidad de esa cifra de forma mensual en su cuenta bancaria.

A fin de fiscalizar el cumplimiento de las metas sanitarias y escolares, ANSES aplica una retención administrativa obligatoria del 20%, la cual se acumula en un pozo individual hasta el año siguiente. De este modo, los montos netos que se acreditarán de bolsillo durante julio 2026 quedan distribuidos de la siguiente forma:

AUH estándar por hijo (Neto 80%): $118.439,20 (con una retención mensual de $29.609,80).

Asignación por Embarazo (Neto 80%): $118.439,20.

AUH por Hijo con Discapacidad (Neto 80%): $385.649,60 (sobre un valor bruto totalizado en $482.062).

Tarjeta Alimentar y Plan 1000 Días: los extras que se suman este mes

Para morigerar el impacto inflacionario en la canasta básica de alimentos, el Ministerio de Capital Humano continuará liquidando de forma unificada los programas de asistencia nutricional complementaria en la misma cuenta de la seguridad social del titular, sin necesidad de trámites adicionales.

Durante julio 2026, la escala de la Tarjeta Alimentar mantendrá fijos los siguientes valores según la cantidad de menores de hasta 14 años registrados en el hogar:

Familias con un hijo: $72.250. Familias con dos hijos: $113.299. Familias con tres o más hijos: $149.425.

Asimismo, aquellos hogares vulnerables que cuenten con niños de hasta tres años de edad percibirán de forma automática el Complemento Leche del Plan 1000 Días, cuyo monto actualizado para el séptimo mes del año asciende a $55.841 por cada menor alcanzado, consolidando un esquema de contención integral para la primera infancia.

Paso a paso: cómo presentar la Libreta AUH para destrabar el acumulado

Para recuperar los fondos retenidos por ANSES durante los doce meses del período anterior, los titulares deben cumplimentar de manera mandatoria la presentación de la Libreta AUH. Este formulario certifica institucionalmente que los niños cumplieron con los controles de vacunación, el seguimiento pediátrico obligatorio y la asistencia regular a los establecimientos educativos.

El proceso se gestiona de forma digital, a través de la aplicación o portal oficial del organismo siguiendo estos pasos: