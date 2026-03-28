Remar para sanar y llegar más lejos: la Regata Rosa llenó de vida el Limay y sueña con Barcelona

El Limay se tiñó de rosa y el sol brilló en el río Limay, abriendo paso a las luchadoras neuquinas que día a día reman por salud y calidad de vida, unidas. Como el ave fénix, renacen y hacen del agua un camino de vida en donde les toque estar.

Luego de batallar contra el cáncer de mama, las integrantes de Rosa Fénix Patagonia Argentina llevaron adelante hoy la sexta edición de la «Regata Rosa», un evento deportivo y recreativo que tiene como fin concientizar sobre esta enfermedad que afecta a tantas mujeres en el país y la región.

Más de 100 personas remaron casi 20 kilómetros por el río Limay en cuatro botes dragones, kayaks y SUP. El recorrido inicial iba a ser desde Plottier a Neuquén, pero debido al poco caudal del río, tuvieron que cambiar el circuito: partieron desde China Muerta, con una parada técnica frente a los acantilados de Plottier hasta llegar al Balneario Valentina de Neuquen Capital. Al finalizar la travesía compartieron una merienda.

La propuesta combinó recreación con concientización en una lucha que trasciende. La largada fue a las 14 y sumó a todas las personas preinscriptas con sus kayak, canoas y SUP. Durante la travesía, acompañaron instituciones vinculadas al cuidado y la seguridad náutica, que asistieron el recorrido hasta la ciudad de Neuquén.

«En cada paleo se siente unión y fuerza colectiva remando todas y todos en él mismos sentido siguiendo el cause del Limay, por la salud, por la vida y por la esperanza», dijo Mabel Toso. Ella tiene 62 años y es una de las integrantes del grupo y miembro de la comisión directiva.

Mabel fue diagnosticada de cáncer de mama en 2010. «En este camino de sanación con otras mujeres fundamos Rosa Fénix nuestra querida asociación», comentó. Agradeció a sus profesores Fernando Milla y Celicia Komacek, que desde su empresa «Quatro Vientos Aventura» las acompañan desde el minuto cero. Ellos navegan en sus botes dragones y colaboran con la logística para que sea una verdadera fiesta.

«Sentimos mucha alegría al darnos cuenta que el trabajo de prevención y concientizacion que venimos realizando hace más de 8 años recobra sentido», dijo y agregó: «Cada vez son más las mujeres que se hacen los controles y que la detección temprana salva vidas y nos regala nuevas oportunidades de encuentros para seguir celebrando la vida dentro y fuera del agua».

La «Regata Rosa» tuvo su primer edición en el año 2017 y surgió con el objetivo de visibilizar el diagnóstico y concientizar. Cada persona que participó de la regata en todos estos años, se convirtió en un agente multiplicador del mensaje más importante: “La detección precoz salva vidas”.

Qué es Rosa Fénix Patagonia: por las aguas del mundo

Rosa Fénix Patagonia Argentina es una asociación civil conformada por personas recuperadas de cancer de mama, que nació en 2017 con dos objetivos fundamentales: por un lado, la concientizacion acerca de la detección precoz; y por otro, la recuperación física y emocional a través del paleo en bote dragón.

«Esta asociación tiene en sus jóvenes ocho años una larga trayectoria, recorrido dentro de la provincia por diversas localidades del interior comoEl Chocón, Cutral Co, Picun Leufu, Caviahue, Huinganco entre otras», comentó Mabel, una de las integrantes. Además, sus intervenciones fuera de la provincia llegaron a Río Negro, Chubut y otras localidades.

Deportivamente, participaron del Mundial de Florencia, Italia en 2018, el Festival Remadoras Rosas de Brasil 2022 y 2024, Festival Remadoras Rosas de Chile 2025 con excelentes resultados. Algunas de sus integrantes, fueron parte del lanzamiento del desarrollo de esta actividad en Colombia 2018, Brasil 2019, y Hungría 2025.

De la Regata Rosa en Neuquén a competir a Barcelona

El próximo desafío de la agrupación está puensto en la participación del 7° Campeonato Internacional de Botes Dragon que se realizará en Barcelona, España; a fines de mayo. Rosa Fénix es el único equipo argentino que competirá en categoría «Cáncer de mama».

Desde lo deportivo, se preparan realizando tres entrenamientos por semana y desde lo financiero, están llevando adelante actividades destinadas a recaudar fondos. «Si bien hemos recibido ayuda de diferentes instituciones públicas y privadas aún necesitamos cubrir otros gastos del viaje», cerró Mabel.