¿Domingo con lluvia? El pronóstico de 32°C, fuertes vientos y tormentas que pone en alerta al Alto Valle

Este domingo 1 de marzo, el Alto Valle transita una jornada marcada por la «pesadez» ambiental.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región de Neuquén y Río Negro enfrenta un cuadro de creciente inestabilidad donde el calor extremo y las nubes serán los protagonistas, preparando el terreno para posibles descargas eléctricas.

Con una temperatura máxima que alcanzará los 32°C y una mínima de 18°C, el aire se sentirá cargado debido a la alta humedad y la nubosidad variable. Aunque el sol asomará de a ratos, no será suficiente para despejar la amenaza de tormentas que pende sobre las principales ciudades del valle.

Tormentas y ráfagas: el cronograma de hoy

El fenómeno meteorológico esperado es de tipo aislado, lo que significa que mientras en algunos barrios puede diluviar, en otros solo se percibirá un aumento del viento. Los puntos clave para hoy son: