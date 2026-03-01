¿Domingo con lluvia? El pronóstico de 32°C, fuertes vientos y tormentas que pone en alerta al Alto Valle
Marzo arranca con una jornada de "pesadez" ambiental en Neuquén y Río Negro. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una máxima de 32°C y un ambiente sofocante, con ráfagas de hasta 59 km/h y el desarrollo de tormentas eléctricas hacia el cierre del día.
Este domingo 1 de marzo, el Alto Valle transita una jornada marcada por la «pesadez» ambiental.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región de Neuquén y Río Negro enfrenta un cuadro de creciente inestabilidad donde el calor extremo y las nubes serán los protagonistas, preparando el terreno para posibles descargas eléctricas.
Con una temperatura máxima que alcanzará los 32°C y una mínima de 18°C, el aire se sentirá cargado debido a la alta humedad y la nubosidad variable. Aunque el sol asomará de a ratos, no será suficiente para despejar la amenaza de tormentas que pende sobre las principales ciudades del valle.
Tormentas y ráfagas: el cronograma de hoy
El fenómeno meteorológico esperado es de tipo aislado, lo que significa que mientras en algunos barrios puede diluviar, en otros solo se percibirá un aumento del viento. Los puntos clave para hoy son:
- Probabilidad de lluvia: Se sitúa entre el 10% y el 40%. El SMN advierte que podrían generarse chaparrones eléctricos repentinos.
- Horarios críticos: La mayor inestabilidad se concentrará durante la mañana y la noche, franjas donde las celdas de tormenta suelen activarse con más fuerza sobre el norte de la Patagonia.
- El factor viento: Soplará desde direcciones variables con ráfagas que oscilarán entre los 42 y 59 km/h, intensificándose notablemente en las áreas donde descargue la tormenta.
