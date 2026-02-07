Rescataron a un turista extraviado en el Cerro Dormilón tras un operativo nocturno en Villa La Angostura

Un turista de 62 años que se encontraba extraviado en la zona del Cerro Dormilón, en cercanías de Villa La Angostura, fue rescatado tras un operativo coordinado entre el grupo BRZA (Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes) y personal de Parques Nacionales.

Rescataron a un turista extraviado en el Cerro Dormilón de Villa La Angostura

Según informaron desde BRZA a través de sus redes sociales, la alerta se recibió el viernes alrededor de las 17:30, momento en el que se activaron los protocolos de búsqueda. Cerca de las 20:30, los rescatistas lograron establecer contacto auditivo con la persona, y media hora más tarde pudieron ubicarlo físicamente.

El hombre se encontraba en buen estado de salud, aunque presentaba signos de cansancio y nerviosismo. De acuerdo a su testimonio, había logrado hacer cumbre, pero durante el descenso se desorientó y no pudo encontrar la huella que lo conducía de regreso al refugio donde planeaba pasar la noche.

El descenso se inició a las 21:30 y el operativo finalizó a las 00:30 del día siguiente. Desde la institución agradecieron especialmente a Juan y Flor, del camping Florencia, quienes colaboraron con el traslado del personal a través del lago.

Finalmente, BRZA recordó la importancia de llevar equipamiento adecuado al realizar actividades de trekking y de completar el formulario o registro de trekking disponible en la página de Parques Nacionales, una herramienta clave para facilitar eventuales operativos de rescate.