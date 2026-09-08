Rescate de película en Mar Argentino: Prefectura evacuó a un triuplante de un buque extranjero que sufrió un ACV

Un complejo operativo de rescate se desplegó este martes en Mar Argentino para asistir a un tripulante de un buque pesquero portugués que sufrió un ACV mientras navegaba a unos 425 kilómetros de Mar del Plata, fuera de la Zona Económica Exlusiva. Prefectura Naval informó que tras un raudo vuelo, un helicópeto de la fuerza logró el izado del tripulante. Fue una maniobra milimétrica que permitió salvar al hombre de 57 años.

La autoridad marítima explicó que el minucioso operativo se activó este martes a primera hora. La emergencia comenzó cuando el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de Mar del Plata recibió un pedido de ayuda del buque “Novo Virgem Da Barca”.

Cómo fue el operativo de emergencia para evacuar el tripulante afectado

El capitán de la embarcación advirtió que uno de los tripulantes padecía «debilidad en miembros del lado izquierdo del cuerpo, una desviación de la comisura de los labios y dificultad para hablar», entre otras complicaciones.

Prefectura desplegó una compleja operación que incluyó la utilización de un helicóptero y un avión para auxiliar al hombre. Foto: Prefectura Naval Argentina.

Con estos datos, un médico de Prefectua alertó sobre un posible ACV y las autoridades recomendaron que el buque se diriga hacia Mar del Plata para concretar una aeroevacuación.

Mientras se monitoreaban los movimientos del buque, desde la Estación Aérea Mar del Plata despegaron un avión y un helicóptero con un médico y rescatistas a bordo.

Tras un rápido vuelo, el helicóptero ubicó al buque y se posicionó sobre él. Entonces, un nadador de rescate descendió para realizar el izado del tripulante.

Concretada la dificil maniobra, un médico de Prefectura brindó las primeras atenciones. Luego la nave partió nuevamente hacia al helipuerto de la zona del puerto de Mar del Plata.

Foto: Prefectura Naval Argentina.

Allí el hombre era aguardado por una ambulancia, que finalmente lo trasladó a un hospital privado para recibir una atención médica más detallada. Las autoridades aclararon que, tras el operativo, el buque reinició su navegación hacia la zona de pesca.