Causa Kueider: la Justicia de Paraguay peritará los celulares del exsenador y sus socios por presunto lavado

La Justicia de Paraguay ordenó la realización de una pericia informática integral sobre los teléfonos celulares, computadoras portátiles y memorias de almacenamiento secuestrados al exsenador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, a su pareja Iara Guinsel y a sus presuntos socios comerciales en Asunción. La medida busca reconstruir el circuito de fondos y las comunicaciones vinculadas a una investigación por presunto lavado de activos a través del mercado inmobiliario.

El estudio técnico comenzará el próximo viernes 18 de septiembre a las 9 bajo las directivas de las fiscales especializadas Luz Guerrero y Verónica Valdez. Las funcionarias judiciales buscan desentrañar las conversaciones mantenidas entre los imputados y diversos desarrolladores locales para adquirir departamentos de lujo con dinero que provendría de maniobras ilícitas cometidas en territorio argentino.

Las firmas fachada y la conexión con la causa en Argentina

La hipótesis del Ministerio Público paraguayo sostiene que los acusados utilizaron como «estructura de fachada» a la firma Golsur, administrada formalmente por los imputados Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat. A través de un poder plenipotenciario otorgado a Guinsel, la sociedad habría servido de vehículo financiero para la compra de departamentos y cocheras, intentando canalizar operaciones en efectivo que llegaron a superar los US$600 mil.

La investigación también sumó las declaraciones testimoniales de empresarios del sector inmobiliario paraguayo, como Carlos Alberto Guasti Cabañas —dueño mayoritario del Grupo Petra— y Antonio Azouz Baladí, directivo de la firma Innova, quienes detallaron los intentos de compra de inmuebles que terminaron frustrándose o siendo reportados a los organismos antilavado por falta de justificación sobre el origen de los fondos.

El esquema investigado en el país vecino presenta fuertes similitudes con el expediente que tramita en Argentina ante el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez. En esa causa, las autoridades judiciales sostienen que Kueider montó un mecanismo idéntico a través de la sociedad pantalla Betail SA para adquirir propiedades exclusivas en la ciudad de Paraná utilizando a supuestos prestanombres.

Los dispositivos que analizará la Justicia de Paraguay

La pericia informática abarcará el período comprendido entre enero de 2024 y diciembre de 2025. Los expertos trabajarán en la recuperación y extracción de registros de llamadas, mensajes de texto y conversaciones en plataformas como WhatsApp e Instagram, además de correos electrónicos, videos y archivos que hayan sido eliminados de los siguientes equipos:

Dispositivos secuestrados a Edgardo Kueider e Iara Guinsel: cuatro teléfonos iPhone de distintos modelos, un smartphone Honor, una tableta iPad, un pendrive y una computadora portátil incautados durante el allanamiento a la propiedad del barrio San Vicente donde el exlegislador cumplía arresto domiciliario.





cuatro teléfonos iPhone de distintos modelos, un smartphone Honor, una tableta iPad, un pendrive y una computadora portátil incautados durante el allanamiento a la propiedad del barrio San Vicente donde el exlegislador cumplía arresto domiciliario. Equipos incautados a los presuntos socios locales: dos notebooks (marcas Acer y Gigabyte), cinco teléfonos celulares (Xiaomi, Huawei, Motorola y tres equipos Samsung), ocho pendrives, una tarjeta de memoria y un disco duro externo decomisados en los domicilios de Cousirat y Torales Benegas.

Kueider y Guinsel —quienes ya recibieron una condena judicial por el delito de tentativa de contrabando tras haber sido demorados en el paso fronterizo con US$200 mil sin declarar— afrontan este nuevo avance pericial mientras el exsenador permanece bajo pautas de detención domiciliaria en Luque, a la espera del resultado de los peritajes que definirán su situación penal.

Con información de Infobae.